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Продажи квартир в Беларуси в 2021 году выросли на 21%

21 января 2022 19:49
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Новости Беларуси. За 2021 год продажи квартир в стране выросли на 21 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Продажи квартир в Беларуси в 2021 году выросли на 21%-1

48 800 объектов, по данным Национального кадастрового агентства, обрели новых хозяев.  При этом в первом полугодии было заключено чуть больше 22 тысяч сделок, а во втором – уже 26,5 тысяч. Такая активность на рынке недвижимости наблюдается впервые за последние 10 лет. В Минске за 2021-й продали жилой недвижимости на треть больше, заключили 16 617 договоров. В начале 2022 года на продажу выставлено максимальное количество квартир. По наблюдениям риелторов, владельцы рекламируют почти 8 тысяч объектов – это на 20 % больше, чем обычно.

О других новостях экономики за 21 января читайте здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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