Продажи квартир в Беларуси в 2021 году выросли на 21%

Новости Беларуси. За 2021 год продажи квартир в стране выросли на 21 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

48 800 объектов, по данным Национального кадастрового агентства, обрели новых хозяев. При этом в первом полугодии было заключено чуть больше 22 тысяч сделок, а во втором – уже 26,5 тысяч. Такая активность на рынке недвижимости наблюдается впервые за последние 10 лет. В Минске за 2021-й продали жилой недвижимости на треть больше, заключили 16 617 договоров. В начале 2022 года на продажу выставлено максимальное количество квартир. По наблюдениям риелторов, владельцы рекламируют почти 8 тысяч объектов – это на 20 % больше, чем обычно.