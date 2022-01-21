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Китайский юань стал четвёртой валютой мира по объёму использования в глобальных платежах

21 января 2022 19:52
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Китайский юань стал четвертой валютой в мире по объему использования в глобальных платежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его доля – 2,7 %.  

Китайский юань стал четвёртой валютой мира по объёму использования в глобальных платежах-1

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT, предоставляющее глобальные услуги по обмену финансовыми сообщениями, приводит следующие данные: объем платежей в юанях в декабре по сравнению с ноябрем 2021 года вырос на 34 %.

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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