Китайский юань стал четвёртой валютой мира по объёму использования в глобальных платежах

Китайский юань стал четвертой валютой в мире по объему использования в глобальных платежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его доля – 2,7 %.

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT, предоставляющее глобальные услуги по обмену финансовыми сообщениями, приводит следующие данные: объем платежей в юанях в декабре по сравнению с ноябрем 2021 года вырос на 34 %.