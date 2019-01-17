Налоговые преференции и деловая активность. Малый и средний бизнес заинтересован работать в Оршанском районе

Новости Беларуси. Малый и средний бизнес проявил серьезный интерес к работе в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически беспрецедентные экономические условия, которые предоставляет Указ Президента по развитию этого региона, стимулирует небывалую здесь деловую активность. Самый привлекательный момент документа – налоговые преференции. Обо всех деталях готовы рассказать специалисты БелТПП. В ведомстве даже открыта горячая линия.

Ждут в регионе и иностранных инвесторов. 17 января в Орше прошла встреча представителей заинтересованных ведомств и бизнеса. Она собрала более 200 человек. Сейчас в правительстве готовят план мер по реализации Указа главы государства. Все предложения будут учтены.

Иван Коробейников, предприниматель:

Нам привлекательно, потому что снижается налоговая нагрузка. Затраты большие, поэтому если хоть как-то можно их уменьшить, это всегда хорошо.