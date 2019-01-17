Налоговые преференции и деловая активность. Малый и средний бизнес заинтересован работать в Оршанском районе
Новости Беларуси. Малый и средний бизнес проявил серьезный интерес к работе в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически беспрецедентные экономические условия, которые предоставляет Указ Президента по развитию этого региона, стимулирует небывалую здесь деловую активность.
Самый привлекательный момент документа – налоговые преференции. Обо всех деталях готовы рассказать специалисты БелТПП. В ведомстве даже открыта горячая линия.
Ждут в регионе и иностранных инвесторов. 17 января в Орше прошла встреча представителей заинтересованных ведомств и бизнеса. Она собрала более 200 человек. Сейчас в правительстве готовят план мер по реализации Указа главы государства. Все предложения будут учтены.
Иван Коробейников, предприниматель:
Нам привлекательно, потому что снижается налоговая нагрузка. Затраты большие, поэтому если хоть как-то можно их уменьшить, это всегда хорошо.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Если будут реализованы инвестпроекты, то таможня предоставит льготы при растоможке этого оборудования.
Налоговая служба – по упрощенной системе для тех, кто был зарегистрирован либо подал заявление в соответствии с Налоговым кодексом. Всё это будет продолжаться и нарастать, поскольку Указ длительного характера.
Напомним, Указ Президента «О развитии Оршанского района» направлен на решение ключевых вопросов в регионе. Программа рассчитана на 5 лет. Наиболее эффективные методы в последующем будут внедрять в других регионах страны.
Снижение налогов, мораторий на проверки, поддержка малого бизнеса: Президент подписал указ «О развитии Оршанского района»