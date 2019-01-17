Белорусскую мебель представили на международной выставке в Германии

Новости Беларуси. В Германии в эти дни презентуют белорусскую мебель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десять отечественных деревообрабатывающих предприятий представили свою продукцию на едином национальном стенде на Международной мебельной выставке в Кельне.

Белорусская коллективная экспозиция расположилась на площади 200 квадратных метров. Ее постарались выдержать в стилистике современной белорусской квартиры с кухней, спальней, гардеробной и гостиными.

Мебельная выставка в Германии – одна из трех крупнейших подобных в мире. Ежегодно свою продукцию здесь выставляют 1,5 тысячи экспонентов из 50 стран. За неделю ее посещают до 200 тысяч человек. Белорусский стенд на этом форуме представлен впервые.