Прямой эфир

Белорусскую мебель представили на международной выставке в Германии

17 января 2019 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Германии в эти дни презентуют белорусскую мебель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десять отечественных деревообрабатывающих предприятий представили свою продукцию на едином национальном стенде на Международной мебельной выставке в Кельне.

Белорусскую мебель представили на международной выставке в Германии-1

Белорусскую мебель представили на международной выставке в Германии-3

Белорусская коллективная экспозиция расположилась на площади 200 квадратных метров. Ее постарались выдержать в стилистике современной белорусской квартиры с кухней, спальней, гардеробной и гостиными.

Мебельная выставка в Германии – одна из трех крупнейших подобных в мире. Ежегодно свою продукцию здесь выставляют 1,5 тысячи экспонентов из 50 стран. За неделю ее посещают до 200 тысяч человек. Белорусский стенд на этом форуме представлен впервые.

Больше новостей экономики за 17 января читайте здесь.

# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Душанбе начнут курсировать белорусские электробусы
17 января 2019 17:29

В Душанбе начнут курсировать белорусские электробусы

Белорусские геологи открыли новое месторождение нефти в России
17 января 2019 12:36

Белорусские геологи открыли новое месторождение нефти в России

Александр Лукашенко: Наше государство заинтересовано в работе на зимбабвийском рынке
17 января 2019 12:21

Александр Лукашенко: Наше государство заинтересовано в работе на зимбабвийском рынке