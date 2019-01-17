Новости экономики за 17.01.2019
Новости Беларуси. Зачем производителей молокосодержащей продукции обязали указывать наличие в ней растительных жиров? Что презентуют отечественные компании на международной выставке в Германии? И в какой город отправятся белорусские электробусы? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ЧЕТКИЕ ОТЛИЧИЯ
Производителей Евразийского экономического союза обязали указывать информацию о присутствии растительных жиров в молокосодержащей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь потребители смогут четко различать на магазинных полках продукты с добавлением или без добавления растительных масел. Кроме того, при маркировке и в названиях такой продукции отныне запрещено использование понятий, установленных техническим регламентом для молока и молочных товаров и даже слов, которые образованы от понятий молочных продуктов: например, «сметанка», «сливочки», «творожок» и тому подобное. Новая норма уже начала действовать на всей территории ЕАЭС.
РОЗЕТКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Тем временем в Беларуси всё активнее развивается сеть станций для зарядки электромобилей. Компания «Белоруснефть» поделилась планами в 2019 году увеличить их количество более чем в два раза. Сейчас таких объектов около 70, к концу года ставится задача превысить цифру 150.
Основной упор делается на Минский регион. Зарядные станции появятся не только на действующих АЗС, но и в местах общего пользования – около крупных торговых и деловых центров, железнодорожного вокзала и аэропорта.
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