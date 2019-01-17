Новости экономики за 17.01.2019

Новости Беларуси. Зачем производителей молокосодержащей продукции обязали указывать наличие в ней растительных жиров? Что презентуют отечественные компании на международной выставке в Германии? И в какой город отправятся белорусские электробусы? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ЧЕТКИЕ ОТЛИЧИЯ Производителей Евразийского экономического союза обязали указывать информацию о присутствии растительных жиров в молокосодержащей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь потребители смогут четко различать на магазинных полках продукты с добавлением или без добавления растительных масел. Кроме того, при маркировке и в названиях такой продукции отныне запрещено использование понятий, установленных техническим регламентом для молока и молочных товаров и даже слов, которые образованы от понятий молочных продуктов: например, «сметанка», «сливочки», «творожок» и тому подобное. Новая норма уже начала действовать на всей территории ЕАЭС. РОЗЕТКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ