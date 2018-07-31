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Национальный банк подтвердил решимость до конца года ещё снизить ставку рефинансирования

31 июля 2018 16:53
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Новости Беларуси. Специалисты ожидают некоторого ускорения инфляции во втором полугодии, но рассчитывают, что она не превысит 5 с половиной процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ближайшие годы важнейшей задачей в области ценовой стабильности регулятор считает устранение предпосылок для формирования более высоких темпов роста цен на отдельные товары и услуги. Исключительно важным является и снижение инфляционных ожиданий среди населения. Ставится цель зафиксировать их на уровне, близком к целевому.

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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