Национальный банк подтвердил решимость до конца года ещё снизить ставку рефинансирования

Новости Беларуси. Специалисты ожидают некоторого ускорения инфляции во втором полугодии, но рассчитывают, что она не превысит 5 с половиной процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ближайшие годы важнейшей задачей в области ценовой стабильности регулятор считает устранение предпосылок для формирования более высоких темпов роста цен на отдельные товары и услуги. Исключительно важным является и снижение инфляционных ожиданий среди населения. Ставится цель зафиксировать их на уровне, близком к целевому.