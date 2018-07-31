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Банки в Беларуси больше не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам

31 июля 2018 16:51
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Новости Беларуси В новом законе прописан порядок установления размера процентов и подходов к исчислению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банки в Беларуси больше не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам-1

Теперь условия кредитного договора, позволяющие кредитодателю увеличить размер процентов, считаются ничтожными, поскольку ограничивают права кредитополучателей. Кроме того, при досрочном погашении потребительских кредитов теперь не обязательно уведомлять банк. Взимание пени, неустойки, штрафа и других санкций за досрочный возврат не допускается. Важной особенностью кредитования физических лиц является то, что кредит может быть предоставлен только в белорусских рублях.

# Кредиты Беларуси # Экономика # Фотофакт

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