«Надо думать не о показателях, а как хлеб убрать»: 4000 тонн намолотил экипаж комбайнера из Минской области

Новости Беларуси. Урожай хлеба в Минской области составляет большую часть республиканского каравая: 1 миллион 700 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4000 из них – личная заслуга комбайнера Михаила Саладухи. Его экипаж первым в регионе намолотил такой богатый урожай. В агрокомбинате «Ждановичи», который находится рядом со столицей, чествовали героя страды.

Михаил Саладуха, комбайнер агрокомбината «Ждановичи»:

Любить свое дело нужно, потому что это у меня уже юбилейная двадцатая уборочная – именно комбайнером. Надо прежде всего любить. Выходить в поле и думать не о каких-то показателях, а думать, как хлеб убрать.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Практически уборка завершена. Осталось 37 тысяч гектаров. Где-то доспевает. Мы все эти поля знаем, отслеживаем, поэтому уборка практически завершается.