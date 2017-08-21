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«Надо думать не о показателях, а как хлеб убрать»: 4000 тонн намолотил экипаж комбайнера из Минской области

21 августа 2017 09:01
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Новости Беларуси. Урожай хлеба в Минской области составляет большую часть республиканского каравая: 1 миллион 700 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4000 из них – личная заслуга комбайнера Михаила Саладухи. Его экипаж первым в регионе намолотил такой богатый урожай. В агрокомбинате «Ждановичи», который находится рядом со столицей, чествовали героя страды.

«Надо думать не о показателях, а как хлеб убрать»: 4000 тонн намолотил экипаж комбайнера из Минской области-1

Михаил Саладуха, комбайнер агрокомбината «Ждановичи»:
Любить свое дело нужно, потому что это у меня уже юбилейная двадцатая уборочная – именно комбайнером. Надо прежде всего любить. Выходить в поле и думать не о каких-то показателях, а думать, как хлеб убрать.

«Надо думать не о показателях, а как хлеб убрать»: 4000 тонн намолотил экипаж комбайнера из Минской области-3

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Практически уборка завершена. Осталось 37 тысяч гектаров. Где-то доспевает. Мы все эти поля знаем, отслеживаем, поэтому уборка практически завершается.

В целом, в столичном регионе хлеборобы убрали 90% полей.

«Надо думать не о показателях, а как хлеб убрать»: 4000 тонн намолотил экипаж комбайнера из Минской области-6

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания # Анатолий Исаченко

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