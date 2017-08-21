Брестская область первой в стране завершила жатву

Новости Беларуси. Аграрии с южного региона уложились в сроки, которые были установлены Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий намолот здесь составил больше 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна. И это лишь шестая часть всего белорусского каравая.

Всего по стране хлеборобы убрали почти 7 миллионов тонн. При этом на завершающем этапе уборочной кампании находятся все регионы. Обмолотить осталось лишь 10% посевов. В среднем с одного гектара в 2017 году аграрии убирают 35,9 центнеров зерна. В лидерах по урожайности – Гродненская область.