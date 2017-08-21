«Напряженная работа, очень тяжело»: лучших комбайнеров наградили в Пуховичском районе
Новости Беларуси. В Пуховичском районе наградили лучших комбайнеров. 5 экипажей хозяйства «Голоцк» намолотили более 2000 тонн зерна каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В лидерах – опытные аграрии, которых награждают не первый год. Каждое лето они вносят большой вклад в национальный каравай.
Евгений убри, комбайнер ОАО «Голоцк»:
Работаю я в колхозе уже больше 10 лет. Напряженная работа, очень тяжело. Конец и финиш – это очень радует. Но это еще не финиш: зерно – это зерно, а еще есть уборка соломы. Еще много работы.
Аграрии Пуховичского района собрали свыше 100 тысяч тонн зерна. Это в 2 раза больше, чем в прошлом сезоне.
Урожай хлеба Минской области составляет большую часть республиканского каравая. Здесь убрано больше 1,5 миллиона тонн зерна. 4 тысячи из них – личная заслуга комбайнера Михаила Саладухи. Его экипаж первым в регионе намолотил такой богатый урожай. 20 августа в агрокомбинате «Ждановичи» чествовали героев страды. В целом, в регионе хлеборобы обработали 90% пашней.