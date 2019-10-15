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Переход на электронный техпаспорт откладывается до 2020 года

15 октября 2019 15:43
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Новости Беларуси. Переход на новую систему оформления электронных паспортов транспортных средств, который должен был состояться 1 ноября, откладывается ровно на год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Переход на электронный техпаспорт откладывается до 2020 года-1

Такое решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии. Отсрочка даст возможность отработать возможные нюансы, связанные с оформлением документов, а также отладить взаимодействие всех заинтересованных структур, например, банков и страховых компаний.

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# Автомобили # Экономика # Фотофакт

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