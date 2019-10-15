Переход на электронный техпаспорт откладывается до 2020 года

Новости Беларуси. Переход на новую систему оформления электронных паспортов транспортных средств, который должен был состояться 1 ноября, откладывается ровно на год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии. Отсрочка даст возможность отработать возможные нюансы, связанные с оформлением документов, а также отладить взаимодействие всех заинтересованных структур, например, банков и страховых компаний.