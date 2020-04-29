Новые правила выдачи микрозаймов начали действовать в Беларуси

Новости Беларуси. Микрозаймы теперь выдаются по новым правилам. Вступил в силу указ, который должен навести порядок в этой сфере деятельности, а также усилить защиту тех, кто занимает деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, для снижения долговой нагрузки ограничены размеры процентов и неустойки. Проценты за весь срок пользования микрозаймом теперь не могут превышать его двукратной суммы, а штраф или пеня – половины.

Для улучшения финансового положения и повышения уровня ответственности изменены требования к размеру уставного фонда ломбардов. При этом расширен перечень видов деятельности, которым они могут заниматься. Например, комиссионной торговлей или хранением вещей.

Определены и требования к рекламе. Она должна содержать полную и достоверную информацию о рекламодателях и видах рекламируемой деятельности.