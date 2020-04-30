Как в Беларуси изменится размер детских пособий с 1 мая?

Новости Беларуси. С 1 мая на ближайшие три месяца устанавливается новый размер бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пропорционально росту этого показателя изменятся размеры минимальных социальных и трудовых пенсий, а также пособия на детей. Теперь выплата в связи с рождением первого ребенка составляет 2 468 рублей, а при рождении второго и последующих можно рассчитывать на 3 455 рублей. Изменится и ряд других пособий, в том числе по уходу за детьми-инвалидами и на детей до трех лет.