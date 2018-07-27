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Нацбанк озвучил прогнозы инфляции до 2020

27 июля 2018 17:19
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Новости Беларуси. Национальный банк прогнозирует инфляцию по итогам 2018 года не более 6 %. В следующие два года – не больше 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому так важно не допустить роста цен на товары и услуги, развивать конкуренцию и снижать монополизацию экономики. Объем золотовалютных резервов складывается выше установленного минимума. При этом их структура улучшается за счет снижения доли заемных средств. Ожидается, что на конец 2018 года международные резервные активы составят около 6,5 миллиардов долларов.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика

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