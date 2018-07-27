ЕРИП изменит интерфейс на более понятный до 1 сентября

Новости Беларуси. Платить за коммуналку будем по-другому: система ЕРИП, позволяющая мгновенно оплачивать услуги через интернет, меняет дерево услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пользователи считали его запутанным, не всегда могли найти нужный раздел. Реформа продлится до 1 сентября. Пока идет переход к новому виду, возможно временное дублирование некоторых разделов. Причем те, кто платил по коду услуги или вводил номер плательщика ЕРИП, могут и дальше использовать эту комбинацию цифр. Изменения заметят только те пользователи, которые ищут раздел самостоятельно.