Новости экономики за 27.07.2018

Новости Беларуси. Кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий или частичную оплату с господдержкой? Какую инфляцию прогнозирует Нацбанк и как не запутаться в ветках «дерева» системы расчетов ЕРИП? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей стране все дети имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний. Взрослые тоже могут отдохнуть в санатории бесплатно, правда, не все. Те, кто работают и платят взносы в ФСЗН, при наличии медицинских показаний могут частично оплатить путевку в зависимости от размеров получаемого денежного дохода.
Чтобы взрослому получить такую путевку для себя и бесплатную путевку по медпоказаниям для ребенка, на работе должна быть создана комиссия по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Ежегодно в стране реализуют 1 миллион 300 тысяч путевок в санатории, из них более 700 тысяч – с господдержкой.
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Проект по обучению школьников созданию стартапов реализуют в райцентрах страны. Соглашение подписали белорусский центр поддержки предпринимательства и российский венчурный акселератор. В небольших городках с лекциями для старшеклассников выступят инвесторы и стартаперы. Подростков научат выбирать нишу продукта и привлекать инвестора. Программа рассчитана на месяц. По итогам лучшие проекты получат инвестиции от организаторов.