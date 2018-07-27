Новости экономики за 27.07.2018

Новости Беларуси. Кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий или частичную оплату с господдержкой? Какую инфляцию прогнозирует Нацбанк и как не запутаться в ветках «дерева» системы расчетов ЕРИП? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране все дети имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний. Взрослые тоже могут отдохнуть в санатории бесплатно, правда, не все. Те, кто работают и платят взносы в ФСЗН, при наличии медицинских показаний могут частично оплатить путевку в зависимости от размеров получаемого денежного дохода.