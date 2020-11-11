Новости экономики за 11.11.2020

Новости Беларуси. Какое решение принял Нацбанк по уровню ставки рефинансирования? Какое событие эксперты назвали главным в мировой экономике на 2021 год и кто первым в мире разместил ценные бумаги на блокчейне? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на действующем уровне

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 2021 ГОДУ Эксперты назвали главным событием мировой экономики в следующем году разработку вакцины от коронавируса. Этот фактор больше остальных будет влиять на глобальные рынки. Сообщения о каждом успешном этапе создания вакцины – основание для оптимизма инвесторов. Как пример, 10 ноября американский фондовый рынок показал рост именно после таких новостей. В ближайшие месяцы настроения на рынках будут формироваться в основном за счет сообщений об успешности борьбы разных стран с пандемией.

БЕЛАРУСЬ ЭКСПОРТИРОВАЛА В УКРАИНУ ПРОДУКЦИИ НА 6 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ Беларусь экспортировала в Украину продукцию на 6 миллионов долларов по итогам биржевых сделок за 9 месяцев 2020 года. Поставляли в основном гречку, кирпич, блоки из ячеистого бетона. Из Украины покупали соевый шрот, пшеницу, ячмень, трубы нержавеющие. С мая Белорусская универсальная товарная биржа запустила еженедельные экспортные торги арматурным прокатом производства БМЗ. В отличие от аналогичной российской продукции отсутствуют антидемпинговые пошлины. За 9 месяцев белорусы обналичили с банковских карт почти 26 миллиардов рублей