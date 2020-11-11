Новости экономики за 11.11.2020
Новости Беларуси. Какое решение принял Нацбанк по уровню ставки рефинансирования? Какое событие эксперты назвали главным в мировой экономике на 2021 год и кто первым в мире разместил ценные бумаги на блокчейне? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на действующем уровне
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 2021 ГОДУ
Эксперты назвали главным событием мировой экономики в следующем году разработку вакцины от коронавируса. Этот фактор больше остальных будет влиять на глобальные рынки. Сообщения о каждом успешном этапе создания вакцины – основание для оптимизма инвесторов. Как пример, 10 ноября американский фондовый рынок показал рост именно после таких новостей. В ближайшие месяцы настроения на рынках будут формироваться в основном за счет сообщений об успешности борьбы разных стран с пандемией.
БЕЛАРУСЬ ЭКСПОРТИРОВАЛА В УКРАИНУ ПРОДУКЦИИ НА 6 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Беларусь экспортировала в Украину продукцию на 6 миллионов долларов по итогам биржевых сделок за 9 месяцев 2020 года. Поставляли в основном гречку, кирпич, блоки из ячеистого бетона. Из Украины покупали соевый шрот, пшеницу, ячмень, трубы нержавеющие.
С мая Белорусская универсальная товарная биржа запустила еженедельные экспортные торги арматурным прокатом производства БМЗ. В отличие от аналогичной российской продукции отсутствуют антидемпинговые пошлины.
За 9 месяцев белорусы обналичили с банковских карт почти 26 миллиардов рублей
КИТАЙСКИЙ БАНК РАЗМЕСТИТ НА БИРЖЕ ОБЛИГАЦИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО КУПИТЬ ЗА БИТКОИНЫ
Один из крупнейших банков мира позволит купить свои облигации за биткоины. Китайский банк выпустит цифровые облигации. Биржа называет это первым в мире публичным размещением ценных бумаг на блокчейне, доступным инвесторам по всему миру. Стоимость бумаг от 100 долларов, объем облигаций – до 3 миллиардов долларов.
Банк предлагает доходность на уровне лондонской межбанковской ставки предложения плюс 50 базисных пунктов, что существенно выше рыночных ставок для обычных депозитов.