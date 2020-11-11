Беларусь и «Газпром» начали переговоры о поставках газа с 2021 года

Новости Беларуси. Вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. Начались переговоры о сотрудничестве в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. Начались переговоры о сотрудничестве в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Санкт-Петербурге 11 ноября прошла встреча министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.
Как известно, до конца 2020 года сотрудничество регламентирует действующий контракт. Условия последующего обсуждаются.