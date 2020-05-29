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Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития

29 мая 2020 11:25
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Новости Беларуси. Страны СНГ должны объединить усилия для минимизации последствий пандемии на экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение высказал премьер-министр Сергей Румас во время видеоконференции с главами правительств стран Содружества.

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития-1

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития-3

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития-5

Основными темами заседания в формате онлайн стало экономическое взаимодействие и совместные усилия в борьбе с COVID. В частности, белорусское правительство предложило укрепить кооперационные связи, чтобы не допустить срывов поставок комплектующих и остановки производств, а также сделать акцент на отраслях, которые помогают сдерживать распространение вируса.

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития-8

Кроме того, Сергей Румас отметил, что странам СНГ необходимо завершить работу над созданием зоны свободной торговли услугами. Это станет драйвером для скорейшего восстановления экономик.

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития-11

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Вызванный пандемией глубочайший спад в мировой экономике, включая, к сожалению, и наши страны, необходимость адаптироваться к новым реалиям вынуждают нас искать защитные механизмы и опорные точки развития, в первую очередь в рамках собственного региона, обладающего развитыми традиционными связями и доверительными двусторонними отношениями.

Сейчас стратегической целью каждого государства является минимизация негативного влияния сложившейся ситуации на население и экономику, сохранение социально-экономической и финансовой стабильности. Однако в условиях взаимозависимости наших промышленных, сельскохозяйственных и транспортных комплексов решение этой задачи может быть достигнуто только сообща.

Сергей Румас: вызванный пандемией спад в мировой экономике вынуждает нас искать опорные точки развития-14

Премьеры также рассмотрели проект Стратегии экономического развития до 2030 года. Он предполагает углубление сотрудничества.

# Коронавирус # Экономика # Сергей Румас # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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