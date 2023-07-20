Нацбанк: девалютизация экономики продолжается, растет рублевая составляющая в средней широкой денежной массе

Новости Беларуси. Физлица и бизнес продолжают отказываться от иностранной валюты в пользу национальной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем рублей в экономике бьет многолетние рекорды. Нацбанк опубликовал итоги движения денежной массы в июне. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла до почти 54 %, то есть рубли уже доминируют в общей массе денег. А ведь всего год назад доля рублей была меньше половины. Денежная масса в национальном определении приросла за год на треть, и это рекордный результат за семь лет. На фоне снижения ставки рефинансирования в Беларуси продолжает расти объем срочных рублевых вкладов, по-прежнему устойчиво растут банковские сбережения в национальной валюте.