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Нацбанк: девалютизация экономики продолжается, растет рублевая составляющая в средней широкой денежной массе

20 июля 2023 17:05
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Новости Беларуси. Физлица и бизнес продолжают отказываться от иностранной валюты в пользу национальной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк: девалютизация экономики продолжается, растет рублевая составляющая в средней широкой денежной массе-1

Объем рублей в экономике бьет многолетние рекорды. Нацбанк опубликовал итоги движения денежной массы в июне. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла до почти 54 %, то есть рубли уже доминируют в общей массе денег. А ведь всего год назад доля рублей была меньше половины. Денежная масса в национальном определении приросла за год на треть, и это рекордный результат за семь лет. На фоне снижения ставки рефинансирования в Беларуси продолжает расти объем срочных рублевых вкладов, по-прежнему устойчиво растут банковские сбережения в национальной валюте.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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