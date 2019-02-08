Нацбанк будет регулировать деятельность белорусских рейтинговых агентств

Новости Беларуси. В Беларуси появятся рейтинговые агентства. Их создание – новое направление для белорусского финансового рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регулировать их деятельность будет Национальный банк. Компании будут оценивать платежеспособность финансовых учреждений, качество управления активами, корпоративный менеджмент и своевременность расчета по обязательствам. Самый известный и востребованный продукт рейтинговых агентств – кредитный рейтинг.