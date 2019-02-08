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Нацбанк будет регулировать деятельность белорусских рейтинговых агентств

08 февраля 2019 16:48
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Новости Беларуси. В Беларуси появятся рейтинговые агентства. Их создание – новое направление для белорусского финансового рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регулировать их деятельность будет Национальный банк. Компании будут оценивать платежеспособность финансовых учреждений, качество управления активами, корпоративный менеджмент и своевременность расчета по обязательствам. Самый известный и востребованный продукт рейтинговых агентств – кредитный рейтинг.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика

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