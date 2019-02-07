Эксперт ЕЭК рассказал, когда можно ждать обнуления пошлин на ввоз электромобилей

Сегодня программы поддержки и продвижения электромобилей есть практически во всех странах Европы, рассказали в программе «Специальный репортаж». Это и льготные кредиты (под 1–2%), субсидии на покупку электрокара, бесплатные парковки и выделенные полосы для движения.
В Беларуси пока – малая толика таких бонусов: владельцы электрокаров не платят госпошлины за выдачу разрешения на допуск к дорожному движению. Собственно, и всё.
К тому же, у нас при растаможке авто из Америки к его цене придётся добавить почти 38%. И, казалось бы, относительно доступный электромобиль за 35 тысяч обойдётся уже в 50.
«Машина лучше держит дорогу». Анализируем плюсы и минусы электромобилей
Такую разницу никакая экономия на заправке не покроет. Но мы помним про курицу и яйцо. Сначала – развитие инфраструктуры, потом – возможное обнуление пошлин на ввоз.
Владимир Мальцев, эксперт ЕЭК:
В Сибири, на Урале начинают производить свои зарядные устройства, компании в Беларуси начинают производить свои зарядные устройства, Казахстан тоже очень двигается большими шагами в этом направлении, вместе с Арменией и Кыргызстаном. Потом можно будет поднимать вопрос об обнулении пошлин. При этом надо будет предусматривать ещё какие-то меры поддержки и от государства, как, например, во Франции.
Это, когда при обмене бензинового на новый электромобиль, государство даёт льготу в 2,5-10 тысяч евро. Но на покупку французского же электрокара!
У нас своего такого в чистом виде пока нет – не выпускаем, хотя разработку ведём активно и даже презентовали первый прототип электромобиля.