Эксперт ЕЭК рассказал, когда можно ждать обнуления пошлин на ввоз электромобилей

Сегодня программы поддержки и продвижения электромобилей есть практически во всех странах Европы, рассказали в программе «Специальный репортаж» . Это и льготные кредиты (под 1–2%), субсидии на покупку электрокара, бесплатные парковки и выделенные полосы для движения.

В Беларуси пока – малая толика таких бонусов: владельцы электрокаров не платят госпошлины за выдачу разрешения на допуск к дорожному движению. Собственно, и всё.

К тому же, у нас при растаможке авто из Америки к его цене придётся добавить почти 38%. И, казалось бы, относительно доступный электромобиль за 35 тысяч обойдётся уже в 50.

«Машина лучше держит дорогу». Анализируем плюсы и минусы электромобилей

Такую разницу никакая экономия на заправке не покроет. Но мы помним про курицу и яйцо. Сначала – развитие инфраструктуры, потом – возможное обнуление пошлин на ввоз.