Прямой эфир

Эксперт ЕЭК рассказал, когда можно ждать обнуления пошлин на ввоз электромобилей

07 февраля 2019 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня программы поддержки и продвижения электромобилей есть практически во всех странах Европы, рассказали в программе «Специальный репортаж». Это и льготные кредиты (под 1–2%), субсидии на покупку электрокара, бесплатные парковки и выделенные полосы для движения.

Эксперт ЕЭК рассказал, когда можно ждать обнуления пошлин на ввоз электромобилей-1

В Беларуси пока – малая толика таких бонусов: владельцы электрокаров не платят госпошлины за выдачу разрешения на допуск к дорожному движению. Собственно, и всё.

К тому же, у нас при растаможке авто из Америки к его цене придётся добавить почти 38%. И, казалось бы, относительно доступный электромобиль за 35 тысяч обойдётся уже в 50.

«Машина лучше держит дорогу». Анализируем плюсы и минусы электромобилей

Такую разницу никакая экономия на заправке не покроет. Но мы помним про курицу и яйцо. Сначала – развитие инфраструктуры, потом – возможное обнуление пошлин на ввоз. 

Эксперт ЕЭК рассказал, когда можно ждать обнуления пошлин на ввоз электромобилей-4

Владимир Мальцев, эксперт ЕЭК:
В Сибири, на Урале начинают производить свои зарядные устройства, компании в Беларуси начинают производить свои зарядные устройства, Казахстан тоже очень двигается большими шагами в этом направлении, вместе с Арменией и Кыргызстаном. Потом можно будет поднимать вопрос об обнулении пошлин. При этом надо будет предусматривать ещё какие-то меры поддержки и от государства, как, например, во Франции.

Это, когда при обмене бензинового на новый электромобиль, государство даёт льготу в 2,5-10 тысяч евро. Но на покупку французского же электрокара!

У нас своего такого в чистом виде пока нет – не выпускаем, хотя разработку ведём активно и даже презентовали первый прототип электромобиля.

Эксперт ЕЭК рассказал, когда можно ждать обнуления пошлин на ввоз электромобилей-7

# Электромобили # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Качество воды на вес золота. Слонимский водоканал готовится запустить два новых производства
07 февраля 2019 16:59

Качество воды на вес золота. Слонимский водоканал готовится запустить два новых производства

Новости экономики за 07.02.2019
07 февраля 2019 16:54

Новости экономики за 07.02.2019

Минск и «Великий камень» свяжет высокоскоростная автомагистраль
07 февраля 2019 16:53

Минск и «Великий камень» свяжет высокоскоростная автомагистраль