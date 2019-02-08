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Эксперты Совета Европы изучают белорусский опыт местного самоуправления

08 февраля 2019 07:08
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Новости Беларуси. Речь идет о работе депутатов в регионах и решении насущных проблем населения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эксперты Совета Европы изучают белорусский опыт местного самоуправления-1

Пока в нашей стране работают две ассоциации: в Гомельской и Могилевской областях. Подобные союзы существуют во многих европейских странах.

Эксперты Совета Европы изучают белорусский опыт местного самоуправления-4

Дмитрий Харитончик, председатель Могилёвского областного Совета депутатов:
Есть проблемы характерные для каждого региона. Каждый справляется по-своему. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. И вот одно из направлений деятельности ассоциации – увидеть лучший опыт и помочь его реализовать. В итоге ассоциация будет аккумулировать все передовые, лучшие практики в решении.

Эксперты Совета Европы изучают белорусский опыт местного самоуправления-7


Дмитрий Марченков, начальник Департамента по сотрудничеству секретариата Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:
У нас есть опыт работы в других странах по разработке организационного развития, планов коммуникационных стратегий и так далее. Мы будем рассматривать по всей этой гамме вопросов, какую поддержку мы можем оказать здесь.

Эксперты Совета Европы изучают белорусский опыт местного самоуправления-9

Контакты между белорусскими парламентариями и представителями Совета Европы в последнее время стали регулярными. На этот раз переговоры проходили в Кировском районе. Дворцово-парковый ансамбль в Жиличах – памятник архитектуры 19-го века – сегодня переживает второе рождение. Его реконструкция – результат совместных усилий местных жителей и власти.

# Международное сотрудничество # Экономика # Дмитрий Харитончик # Дмитрий Марченков # Фотофакт

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