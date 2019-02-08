Эксперты Совета Европы изучают белорусский опыт местного самоуправления

Новости Беларуси. Речь идет о работе депутатов в регионах и решении насущных проблем населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока в нашей стране работают две ассоциации: в Гомельской и Могилевской областях. Подобные союзы существуют во многих европейских странах.

Дмитрий Харитончик, председатель Могилёвского областного Совета депутатов:

Есть проблемы характерные для каждого региона. Каждый справляется по-своему. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. И вот одно из направлений деятельности ассоциации – увидеть лучший опыт и помочь его реализовать. В итоге ассоциация будет аккумулировать все передовые, лучшие практики в решении.



Дмитрий Марченков, начальник Департамента по сотрудничеству секретариата Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:

У нас есть опыт работы в других странах по разработке организационного развития, планов коммуникационных стратегий и так далее. Мы будем рассматривать по всей этой гамме вопросов, какую поддержку мы можем оказать здесь.