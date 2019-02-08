Новости экономики за 08.02.2019

Новости Беларуси. Придут ли в Беларусь лоукост-компании? В какие европейские страны стали больше покупать белорусские продукты? Ответы на эти и другие вопросы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ЕВРОПУ
Беларусь значительно увеличила поставки продовольствия в европейские страны: плюс 66 % за 2019 год (а это 233,5 миллиона долларов). Самые большие поставки традиционно идут в Литву, Польшу, Германию и Норвегию. Активно развивается торговля продовольствием с Македонией, Черногорией, Сербией, Швейцарией. Существенно удалось продвинуться в Испанию.
На ближайшие пять лет приоритеты в экспорте Минсельхозпрод определил следующим образом. Основное торговое направление – страны СНГ, затем рынки Азии и Океании, Персидского залива, Африки, ЕС, США.
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ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ
Придут ли в Беларусь лоукост-компании? И если да, то когда? Лоукосты предлагают минимум сервиса – в основном сам перелет с маленьким багажом (ручной кладью) – за маленькие деньги.
Вопрос давно стоит на повестке дня профильного ведомства. В какой именно регион могут однажды прилететь лоукосты пока не известно. Но уже озвучено, что в первую очередь такие рейсы полетят в областные аэропорты.