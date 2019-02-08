Новости экономики за 08.02.2019

Новости Беларуси. Придут ли в Беларусь лоукост-компании? В какие европейские страны стали больше покупать белорусские продукты? Ответы на эти и другие вопросы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ЕВРОПУ

Беларусь значительно увеличила поставки продовольствия в европейские страны: плюс 66 % за 2019 год (а это 233,5 миллиона долларов). Самые большие поставки традиционно идут в Литву, Польшу, Германию и Норвегию. Активно развивается торговля продовольствием с Македонией, Черногорией, Сербией, Швейцарией. Существенно удалось продвинуться в Испанию.