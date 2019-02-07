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Минтранс планирует создать в Беларуси базовый аэропорт для лоукостов

07 февраля 2019 18:55
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Новости Беларуси. Столичный автопарк до начала II Европейских игр пополнится на 200 автобусов и 60 электробусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минтранс планирует создать в Беларуси базовый аэропорт для лоукостов -1

Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Обсудили и рост грузоперевозок – рекордный за последние 10 лет. А вот пассажиропоток железнодорожного транспорта продолжил свое падение, которое началось в 2014 году.

Минтранс планирует создать в Беларуси базовый аэропорт для лоукостов -4

Минтранс планирует создать в Беларуси базовый аэропорт для лоукостов -6

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
На сегодняшний день есть серьезные резервы для снижения затрат. Есть по всем направлениям и отраслям, которые входят в систему Министерства, по повышению эффективности работы, по повышению качества оказываемых услуг населению. Поэтому сегодня все необходимые решения обсуждены, и в ближайшее время они будут приняты на уровне как правительства, так и Министерства транспорта.

Минтранс планирует создать в Беларуси базовый аэропорт для лоукостов -9

В гражданской авиации стоит вопрос создания базового аэропорта для лоукост-компаний, которые можно привлечь в Беларусь. Находиться он будет в одном из областных центров.

Минтранс планирует создать в Беларуси базовый аэропорт для лоукостов -12

Минтранс планирует создать в Беларуси базовый аэропорт для лоукостов -14

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Есть определенные критерии, определенные требования по набору функционала, что должно в этом быть. И сегодня к нам приезжают проверки, аудиты, и смотрят – соответствуем мы или нет, выдают соответствующие рекомендации в целях того, чтобы обеспечивать, в первую очередь, безопасность полетов.

Минтранс планирует создать в Беларуси базовый аэропорт для лоукостов -17

В приоритетах развития – международное сообщение, а не внутреннее. Как считают в Минтрансе, для последнего достаточно железнодорожного и автомобильного транспорта.

# Транспорт Беларуси # Экономика # Владимир Кухарев # Алексей Авраменко # Фотофакт

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