Нацбанк Беларуси: как печатаются банкноты, что в кошельках у топ-менеджеров и в деньгах ли счастье Надежды Ермаковой?

Новости Беларуси. Пищу для размышлений на неделе, а точнее 18 октября, белорусам подкинул Национальный банк. Главное финансовое учреждение страны распахнуло двери для всех желающих. Цель благородна: повысить финансовую грамотность населения. Тем, кто в этот день пожелал устранить пробелы в знаниях, предложили весьма обширный ликбез: как печатают деньги, как устроена инкассаторская машина и даже показали практически бесценные монеты.

Телеканал СТВ тоже не упустил возможность беспрепятственно попасть в одно из самых охраняемых зданий страны. А заодно выяснить, на что не готова потратиться Надежда Ермакова, глава Нацбанка и, кстати, единственная в стране женщина-высшее должностное лицо, а также заглянуть в кошельки топ-менеджеров главного банка республики. Так в деньгах ли счастье?

Он и не мечтал стать банкиром. В его семье – три поколения летчиков. В авиаполку служила даже прабабушка. До кресла зампреда Нацбанка страны Сергей Дубков долетел за 16 лет: начинал с должности бухгалтера в одном из банков. Вспоминает, как когда-то на «карманные» давали родители, как заработал первые деньги. Кажется, теперь и к главному кошельку страны относится так же бережно, как к своему.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Давали на обед. Он стоил, помню, 35 копеек. В семье никогда меня не стимулировали делать добрые дела за плату. Нельзя сводить человеческие отношения только к оплате. Любовь нельзя купить, дружбу нельзя купить, а когда подменяется это суррогатом под названием деньги, это неправильно.

Он и сам воспитывает двоих детей по принципу «не в деньгах счастье». Тем не менее старшему, 13-летнему, сыну подарили банковскую карточку, чтобы учился выбирать и принимать решения. Все деньги в семье Дубковых в одной копилке. Вот оптимальная схема общих трат.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Порядка 70% – это текущие расходы, связанные с питанием, оплатой повседневных услуг: мобильной связи, коммунальных услуг. Порядка 10% – это обучение детей. 10% мы пытаемся откладывать на отдых. Порядка 10% мы оставляем с супругой на развлечения: театры, рестораны, кино, прогулки.

За свой рабочий день Сергей Дубков получает около 100 писем и документов. По каждому необходимо принять решение. Сложно представить, как выглядел бы кабинет, если бы все они попадали на стол на бумаге.

84% корреспонденции – в электронном виде. Такая схема эффективнее и удобнее. Это как хранить деньги не пачкой банкнот, а на карточке.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Давайте посмотрим, сколько у меня наличных денег. Порядка 126 тысяч. И 5 карточек.

Чтобы приучить всю страну пользоваться пластиковыми карточками, в свое время пришлось начать с себя. Центральный аппарат Нацбанка обязали расплачиваться безналичными – получилось.

Теперь все знают: так удобнее, но не каждый догадывается, что еще и экономичнее.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Пример. Мы расплачиваемся наличными в кассе магазина. Но эта наличность должна быть доставлена вам в кошелек, проинкассированна, перевезена, сохранена, перераспределена. А все это требует денег, затрат. И эти суммы достаточно большие – до 2% ВВП. Поэтому когда мы предлагаем перейти на получение зарплаты на карточки, надо понять, что это более эффективный способ получения. Издержек меньше.

Это как раз один из вопросов финансовой грамотности. Как правильно распоряжаться своим бюджетом, на неделе еще раз рассказывали в Нацбанке. У всех желающих была возможность заглянуть в главную копилку страны: впервые провели день открытых дверей. Среди прочего можно было узнать и свою кредитную историю.

Минчанин:

Любопытно, может, ты забыл заплатить какой-либо кредит, и в результате проверки сегодняшней информации можно будет устранить какие-то недостатки для того, чтобы можно было без проблем взять в будущем кредит в любом банке.

Как делаются банкноты, что собой представляет инкассаторская машина и какие монеты самые дорогие – на любые вопросы нашлись ответы. И пока кто-то пытался отчеканить металлические деньги, студент из Китая Му Сяошуай фотографировал интерьеры.

Му Сяошуай, студент:

Само здание очень впечатляет. Это одно из самых красивых мест, которые я видел в Беларуси. Я приехал из Шанхая. Так вот эти современные помещения очень похожи на те, что есть у нас. Я считаю, это здание можно внести в топ самых красивых сооружений.

Здание Нацбанка возвели в послевоенные годы по проекту архитектора Парусникова. Сейчас это историческая ценность. А вот ценности материальные в прямом смысле под семью замками.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

На каждом кабинете электронный замок. Этот код знает только человек, который в этом кабинете работает. И безопасность. На каждой двери несколько степеней безопасности. Плюс это намного более безопасно, чем чистое стекло. То есть просто так ее не разобьешь. А если разобьется, то не разобьется на те куски, которые могут поранить человека.

Это коллеги из главного управления международных операций. Оно выступает нашим международным казначейством, отвечает за наши золотовалютные резервы.

Денис Горегляд, заместитель начальника главного управления международных операций Национального банка Республики Беларусь:

Каковы позиции сегодня? Золото выросло в цене. Это хорошо для нас, значит наши резервы увеличились.

А в этом кабинете непосредственно управляют золотовалютными резервами. Отслеживают тенденции, заключают сделки. Они не сводят с монитора глаз – работа почти как у авиадиспетчера.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Планерки каждое утро не проводятся. По понедельника они есть, конечно.

На ковре у главного банкира страны топ-менеджеры бывают редко. Оперативные вопросы все чаще по телефону, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пожалуй, святая святых Национального банка – кабинет председателя правленая. Приемная.

Ирина Кузьмич, главный специалист секретариата Национального банка Национального банка Республики Беларусь:

Мне с Надеждой Андреевной работается очень комфортно, потому что она, как и я, женщина и понимает все мои проблемы.

Утром она предпочитает кофе, а в течение дня – зеленый чай.

Как выглядит сам кабинет председателя правления? Здесь большой белый стол, на котором, наверное, все виды связи. Правительственная связь. По списку видно: можно связаться с любым министром, нажав всего лишь одну кнопку. В этой части кабинета – круглый стол, где наверняка обсуждают самые важные текущие вопросы с топ-менеджментом Нацбанка.

Над интерьером кабинета работал тот же дизайнер, что и во Дворце Независимости. Почти все детали внутреннего убранства – белорусского производства.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Стол, стулья, мебель, обшивка тоже наше, минское предприятие. Люстры старые, не знаю, сколько они здесь лет висят.

Из окон ее апартаментов вид на главный проспект страны, но наслаждается им редко, ведь время – деньги. На рабочем столе – черепаха. Говорят, символ движения вперед. Но, похоже, глава Нацбанка в талисманы не верит.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Это не талисман. Просто подарок, привезли его из дальних стран. Я посмотрела, что он по цвету к часам подходит. Кресло не мое. Поставили для картинки, чтобы было красиво. Я не люблю такие кресла. Я люблю обычный, простой. Это королевский стул, а я не королева.

Пока работает с документами, смотрит новости по телевизору. Кстати, каждое утро на ее столе не только подшивка свежей прессы, но и комментарии с различных форумов – так проще узнавать о проблемах.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Ты должен жить так, сколько ты имеешь. Залезать далеко в долги – не лучший вариант. А если залезаешь, то нужно просчитывать, как ты сможешь вернуть, чтобы потом не получилось, что ты разрываешься, не знаешь, где же взять деньги. Тогда люди идут на преступления. В нашей стране еще никто с голоду не умер. Как бы там ни было, человек обеспечен. А то, что мы не можем питаться, продукты стали дорогие. Да, дорогие. Но много есть тоже вредно.

Таков урок финансовой грамотности от главы Нацбанка. Деньги не любят ветер, деньги любят счет.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

В деньгах ли счастье? Для меня нет, хотя деньги тоже нужны. Счастье – это когда нет несчастья.