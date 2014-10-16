Модернизация Оршанского авиаремонтного завода проходит успешно

Новости Беларуси. Оршанский авиаремонтный завод после прихода новых инвесторов получил второе дыхание. Здесь успешно ремонтируют вертолеты МИ-8, принадлежащие крупнейшим компаниям 8 стран. Кроме модернизации, которую уже успешно начали на предприятии, большое внимание уделяют и развитию поселка Болбасово, где и находится завод.

В это новенькое общежитие Алла Иванова со своей семьей переехали всего пару месяцев назад. Специалист одного из отделов авиаремонтного завода шутит: хоть живем мы и в глубинки, но условия здесь не хуже столичных.

Алла Иванова, специалист отдела ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»:

Живем неплохо. Получили общежитие, чему очень рады. Благоустроенный городок.

Но так радужно и перспективно было не всегда. Авиационный завод под Оршей открылся в далеком 1941 году. Вначале это было всего-то 6 крытых вагонов и десяток железнодорожных платформ. После войны здесь начали ремонтировать бомбардировщики, затем и пассажирские знаменитые «тушки». С распадом Союза жизнь завода замерла надолго. Заказы на ремонт исчислялись единицами. В этой ситуации было принято, пожалуй, единственно верное на тот момент решение: переключиться на обслуживание вертолетной техники. С тех пор это направление остается ключевым в развитии предприятия. В феврале 2012 пришел украинский инвестор — «Мотор Сич». Он приобрёл почти 60% акций. Уже через год положение изменилось.

Василий Чиркунов, заместитель генерального директора ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»:

У завода появилась перспектива. У завода на сегодняшний день заключено достаточно большое количество контрактов, есть работа. У заводчан появилась уверенность в будущее.

На заводе началась модернизация. Заказы пошли потоком. Кроме Ми-8 здесь стали обслуживать ещё три модели геликоптеров МИ-17, 24 и 35. Затем эту компанию пополнил и крупнейший в мире вертолет Ми-26. Но кроме благополучия собственного предприятия инвесторы стараются обустраивать и быт своих работников: вкладывают деньги в инфраструктуру посёлка Болбасово, где, собственно, и находится завод. На его развитие новый инвестор уже потратил больше 20 миллиардов рублей.

Василий Чиркунов, заместитель генерального директора ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»:

Закончена реконструкция общежития №1, идет реконструкция общежития №2. Разработан проект и уже в следующем году начнется благоустройство центр нашего поселка.

Глеб Гуленков, председатель Болбасовского поселкового исполкома:

Появилось желание молодежи оставаться в населенном пункте. Появился приток населения в городской поселок. Начинается строительство домов. Стоит у нас на очереди сеть коттеджей.

И действительно, число рабочих мест в последнее время увеличилось. Ведь объем заказов на предприятии вырос в несколько раз. Прочное финансовое положение и соблюдение предприятием своих обязательств перед партнерами обеспечило заводу стабильное положение на мировом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.