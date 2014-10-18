«БелАЗ» и «Минский завод колесных тягачей»: от самых больших машин в мире для горняков до самых современных - для армии

«Белорусский автомобильный завод» можно по праву назвать гигантом отечественной промышленности. Во всех смыслах. Именно здесь делают самые большие машины на планете. А единственному в СНГ производителю такой техники принадлежит 30% мирового рынка. Каждый третий карьерный самосвал в мире – с пометкой «Сделано в Беларуси».

Василий Шостак, начальник управления по коммерческим вопросам на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья ОАО «БелАЗ»:

Несмотря на достаточно сложную ситуацию на нашем традиционном рынке – рынке Российской Федерации – в горнодобывающей промышленности, в последнее время мы ощущаем некоторое оживление. В общей совокупности объем законтрактованной техники составляет свыше 100 единиц. Также продолжаем активно осваивать рынок Южноафриканской Республики. Уже работают там свыше 40 единиц техники.

Над тем, какие самосвалы будут завтра использовать в карьерах, сегодня работают 260 конструкторов. У каждого рынка – свои особенности. Поэтому технику в прямом смысле готовы подстроить под покупателя.

Леонид Трухнов, заместитель генерального конструктора - главный конструктор по карьерной технике ОАО «БелАЗ»:

Допустим, та же Австралия у нас была. У них очень много уделяется внимания безопасности. У нас появилась впереди самосвала диагональная лестница. Это одно из этих требований.

Это рождение брата-близнеца самого большого грузовика на планете. Он сможет поднимать 450 тонн. Первый такой самосвал уже успешно работает. Этот – примерно на 40% готовности. Чтобы собрать его целиком, требуется примерно два месяца. Здесь, пожалуй, все самое огромное. Самые большие гайки, например, находятся в передней оси.

Пока единственный в мире самосвал грузоподъемностью в 450 тонн сейчас проходит испытания в Кемеровской области России. К нему уже приковано внимание крупнейших транснациональных корпораций. Это потенциальные покупатели.

Мощный аргумент в массе достоинств: высота колеса – в два человеческих роста, рабочее место водителя – на уровне третьего этажа, а из кузова можно наполнить сразу 7 железнодорожных вагонов.

Кстати, именно этот самосвал побил рекорд грузоподъемности – перевез 503 тонны. За рулем огромного «БелАЗа» прокатился и президент Беларуси.

А эти авто на территории «Минского завода колесных тягачей» – уже история. Вот, к примеру, «МАЗ-9707» – единственная в мире машина с 24 ведущими колесами и на электромеханическом двигателе. Проще говоря, электромобиль длиной в девятиэтажку.

За 60-летнюю историю с этих конвейеров сошло немало техники, удивившей планету. И если в советские времена на производство авто требовалось 5 лет, сейчас – вдвое меньше. Специалисты утверждают: готовы к любым заказам.

Андрей Головач, главный инженер ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

Нам бы вот такую, но чтобы она еще и плавала. Я говорю: «Вы задайте задание, будет и плавать, и летать, если надо».

Сегодня «МЗКТ» – это больше 70 моделей техники, эксплуатирующейся в 30 странах мира. Большинству нет аналогов.

Вот, например, машина под буровую установку. На такие у нефтяников большой спрос. 85% автомобилей уходят на экспорт.

Кстати, в Китае уже 15 лет работает совместное предприятие, а техника, выпущенная на нем, принимает участие в национальных парадах в Пекине.

Среди новинок с большим экспортным потенциалом – этот внедорожник. Госиспытания пройдены, скоро он поступит на службу к пограничникам. А над этим самосвалом конструкторы трудились четыре года. Машина сможет за раз перевозить 32 тонны груза. И это далеко не все ноу-хау.

Это – абсолютно новая машина: пятиосное шасси, и предназначена она для новых типов вооружений. Сейчас на специальном полигоне она проходит предварительные испытания. Специалисты проверяют систему торможения, расход топлива, рулевое управление. На все это уходит около года. Затем машина проходит стадию доработки, затем ее снова испытывают. И только после этого машина выйдет в серийное производство.

А вот еще одна машина, которая проходит испытания, – бронированный автомобиль. Пока многофункциональную технику собрали на базе российского «Тигра». В скором времени на 85% автомобиль будет белорусского производства.

Вячеслав Климов, начальник отдела дорожных испытаний ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

Мы должны вооружение производить сами, а не покупать импортное. То есть независимость технологическая, в том числе в области высоких технологий, должна быть в любой стране независимой. Как в России, так и в Беларуси. Во всех странах мира имеются такие стандарты, что на вооружение поставляются, как правило, только те образцы, которые разрабатываются собственной промышленностью. Это вопросы безопасности.

Такой легкобронированный автомобиль пока носит проектное название «Лис». Разработчики обещают: новинка пройдет в парадной колонне в День Независимости уже в 2015 году.

А эти машины – постоянные участники праздничных шествий.

Наш «Беларус» знают далеко за пределами Синеокой. Ведь каждый 10 трактор в мире родом из Минска. Самые востребованные модели сегодня – хорошо известные еще в советское время – «МТЗ-80» и «-82».

Всего же в модельном ряде более 130 единиц техники. Под каждого заказчика – индивидуальный подход.

Андрей Стасевич, генеральный конструктор «Минского тракторного завода»:

Новая модель трактора: 355 лошадиных сил, она оснащена всеми современными органами управления и соответствует всем европейским требованиям как по двигателю, так и по комфорту оператора. Здесь есть кондиционер, подрессоренное сиденье, автоматизированная система управления. Такой сложный трактор, может быть, не нужен в Африке, Азии. Для них у нас есть более простые модификации: без кондиционера или вообще без кабины, просто защитный тент-каркас.

Белорусская техника колесит по всему миру, и в самых разных уголках планеты совместно с нашими специалистами ее научились собирать. Таким образом, белорусский вклад есть в экономику почти каждой страны.