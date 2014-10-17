Михаил Мясникович считает, что стройпредприятия должны не только выпускать продукцию, но и «успевать за модой» в отрасли

Новости Беларуси. Белорусские промышленные строительные предприятия должны успевать за последними мировыми тенденциями в отрасли. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мясникович на выездном семинаре.

В ближайшее время в Беларуси планируют выпускать совершенно новые отделочные материалы: так идет работа над внедрением в производство антибактериального покрытия для медицинских учреждений, планируют производить и морозоустойчивую плитку для оформления фасадов. А в Гомеле уже производят безопасное многослойное стекло триплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси:

Реализация на розничном рынке строительных материалов составляет сегодня всего лишь 52%. 48% - импортные строительные материалы. И в этом плане, безусловно, надо успевать за дизайном, за модой, как говорится. Уже недостаточно производить в достаточном количестве добротные строительные материалы.

Поэтому мы будем говорить о вопросах действительно улучшения качественных характеристик.

Евгений Костюков, заместитель генерального директора по производству и маркетингу ОАО «Керамин»:

Совершив за последние годы значительный шаг в техническом перевооружении предприятия, оснастив и получив такие новые продукты на основе керамогранита, цифровой печати. Подписан договор и уже имеет факт первой отгрузки нашей продукции в США.