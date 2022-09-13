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На зимовку – в тёплые края. У европейцев появился новый туристический тренд

13 сентября 2022 17:47
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В связи с ростом цен на энергоносители сотни тысяч немцев, англичан, нидерландцев и жителей других европейских стран планируют уехать на зимовку в теплые края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На зимовку – в тёплые края. У европейцев появился новый туристический тренд-1

Специалисты туристической отрасли даже говорят о новом тренде – энерготуризме. Турецкие отели рапортуют о полной укомплектованности до января 2023 года. Впервые в 2022 году они не будут закрываться на зимний период. Зимовка на турецком берегу для немцев – реальный способ сэкономить. Счета за электроэнергию (даже для небольших квартир) уже сейчас исчисляются сотнями евро.

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# Кризис в ЕС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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