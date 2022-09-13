На зимовку – в тёплые края. У европейцев появился новый туристический тренд

В связи с ростом цен на энергоносители сотни тысяч немцев, англичан, нидерландцев и жителей других европейских стран планируют уехать на зимовку в теплые края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты туристической отрасли даже говорят о новом тренде – энерготуризме. Турецкие отели рапортуют о полной укомплектованности до января 2023 года. Впервые в 2022 году они не будут закрываться на зимний период. Зимовка на турецком берегу для немцев – реальный способ сэкономить. Счета за электроэнергию (даже для небольших квартир) уже сейчас исчисляются сотнями евро.