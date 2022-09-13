Инвесторы уходят из Европы. Центробанк начинает сдерживать инфляцию

Инвесторы уходят из Европы. Общий отток капитала за последние шесть месяцев из европейских фондов достиг 83 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это говорит в первую очередь о пессимизме инвесторов в отношении европейской экономики.

Центральный банк начинает агрессивную кампанию по сдерживанию инфляции. Единая валюта падает до минимума по отношению к доллару. Пять самых проблемных стран Европы, по мнению аналитиков, – это Греция, Италия, Испания, Венгрия и Португалия. В последней, к слову, был зафиксирован максимальный за 10 лет чистый отток капитала из страны – почти 1,5 миллиарда евро. Инвесторы опасаются рецессии и переводят капитал в более защищенные и надежные экономики.