Спрос превышает предложение. Россия готова купить весь картофель фри, производимый в Толочине

Новости Беларуси. 20 тонн картофеля в сутки производит цех Толочинского консервного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее спрос на продукт превышает предложение.

Руководство завода приняло решение производить картофель фри круглосуточно и в три смены. 30 тонн в сутки. Из-за санкций прекратились поставки картофеля фри из западных стран в Россию, поэтому она готова забрать все производимое у нас. И все же интересы внутреннего рынка в приоритете. Как известно, чтобы ресторанная картошка фри покрывалась красивой корочкой и одновременно оставалась рассыпчатой, нужны особые сорта. Из тысячи гектаров картофеля, выращиваемых заводом, эти сорта занимают половину площади.