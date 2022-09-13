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Спрос превышает предложение. Россия готова купить весь картофель фри, производимый в Толочине

13 сентября 2022 17:31
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Новости Беларуси. 20 тонн картофеля в сутки производит цех Толочинского консервного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее спрос на продукт превышает предложение.

Спрос превышает предложение. Россия готова купить весь картофель фри, производимый в Толочине-1

Руководство завода приняло решение производить картофель фри круглосуточно и в три смены. 30 тонн в сутки. Из-за санкций прекратились поставки картофеля фри из западных стран в Россию, поэтому она готова забрать все производимое у нас. И все же интересы внутреннего рынка в приоритете. Как известно, чтобы ресторанная картошка фри покрывалась красивой корочкой и одновременно оставалась рассыпчатой, нужны особые сорта. Из тысячи гектаров картофеля, выращиваемых заводом, эти сорта занимают половину площади.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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