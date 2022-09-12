Торговый дом Беларуси хотят открыть в Ульяновске. Туда приедут наши промышленники и бизнесмены

В Ульяновске планируют открыть торговый дом Беларуси. Ведущие производители пищевой и легкой промышленности представят там свою продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне глава города в центре Среднего Поволжья принял делегацию из Минска. Во время встречи стало известно, что в октябре в Ульяновскую область приедут промышленники и предприниматели из Беларуси, чтобы познакомиться с работой местных предприятий и обсудить возможное сотрудничество. По итогам двух лет Беларусь стала для Ульяновского региона одним из крупнейших торговых партнеров – на четвертом месте по показателю экспорта из 78 стран. За год ульяновские производители поставили в Беларусь товаров на 33,5 миллиона долларов.