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На выставке «Экспо-2020» в Дубае пройдёт День Беларуси. В мероприятиях примет участие Роман Головченко

22 ноября 2021 06:33
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Новости Беларуси. На всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае 22 ноября – Национальный день Беларуси. В мероприятиях примет участие премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке «Экспо-2020» в Дубае пройдёт День Беларуси. В мероприятиях примет участие Роман Головченко-1

Там же пройдет открытие белорусского инвестиционного форума. Представители крупного и среднего бизнеса, профильные эксперты из Беларуси и стран Персидского залива обсудят перспективы делового сотрудничества. Участники форума обменяются идеями о глобальных и региональных инвестиционных тенденциях, откроют для себя экономический потенциал Беларуси.

На выставке «Экспо-2020» в Дубае пройдёт День Беларуси. В мероприятиях примет участие Роман Головченко-4

Особенной ценностью форума станет персональное общение и установление деловых связей с новыми партнерами. Ожидается, что в нем примут участие 100-150 человек. Это владельцы и топ-менеджеры компаний из ОАЭ, Турции, Пакистана, Египта, инвестиционных фондов из ОАЭ, Катара, Омана.

# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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