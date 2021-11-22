На выставке «Экспо-2020» в Дубае пройдёт День Беларуси. В мероприятиях примет участие Роман Головченко

Новости Беларуси. На всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае 22 ноября – Национальный день Беларуси. В мероприятиях примет участие премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там же пройдет открытие белорусского инвестиционного форума. Представители крупного и среднего бизнеса, профильные эксперты из Беларуси и стран Персидского залива обсудят перспективы делового сотрудничества. Участники форума обменяются идеями о глобальных и региональных инвестиционных тенденциях, откроют для себя экономический потенциал Беларуси.