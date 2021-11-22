На выставке «Экспо-2020» в Дубае пройдёт День Беларуси. В мероприятиях примет участие Роман Головченко

Новости Беларуси. На всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае 22 ноября – Национальный день Беларуси. В мероприятиях примет участие премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае 22 ноября – Национальный день Беларуси. В мероприятиях примет участие премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там же пройдет открытие белорусского инвестиционного форума. Представители крупного и среднего бизнеса, профильные эксперты из Беларуси и стран Персидского залива обсудят перспективы делового сотрудничества. Участники форума обменяются идеями о глобальных и региональных инвестиционных тенденциях, откроют для себя экономический потенциал Беларуси.
Особенной ценностью форума станет персональное общение и установление деловых связей с новыми партнерами. Ожидается, что в нем примут участие 100-150 человек. Это владельцы и топ-менеджеры компаний из ОАЭ, Турции, Пакистана, Египта, инвестиционных фондов из ОАЭ, Катара, Омана.