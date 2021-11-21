Недорогие и можно быстро построить. В Могилёвской области всё чаще возводят фермы с тентовым ангаром

Новости Беларуси. В каждом регионе – свои подходы к развитию аграрной отрасли. В Могилевской области все чаще возводят легкие фермы. Такие конструкции стоят недорого, а построить их можно всего за месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое животноводческое помещение такого типа на 200 голов появилось на территории молочно-товарного комплекса «Мосток» Могилевского района. Когда старое здание пришло в негодность, вместо капитального строительства выбрали современный и более удобный вариант содержания молодняка до года – тентовый ангар.

Валентина Хлиманкова, заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «Полыковичи»:

В пять-семь раз это возведение тентов в помещении дешевле, чем возведение стандартных типовых помещений. Если соблюдать технологические параметры, значит, где-то в течение четырех лет, четырех с половиной лет это здание окупится.

По сравнению с обычным строением новое – более технологичное. Здесь проще проводить уборку, многие процессы будут автоматизированы, а это снизит нагрузку на персонал комплекса.