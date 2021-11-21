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Недорогие и можно быстро построить. В Могилёвской области всё чаще возводят фермы с тентовым ангаром

21 ноября 2021 11:53
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Новости Беларуси. В каждом регионе – свои подходы к развитию аграрной отрасли. В Могилевской области все чаще возводят легкие фермы. Такие конструкции стоят недорого, а построить их можно всего за месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Недорогие и можно быстро построить. В Могилёвской области всё чаще возводят фермы с тентовым ангаром-1

Новое животноводческое помещение такого типа на 200 голов появилось на территории молочно-товарного комплекса «Мосток» Могилевского района. Когда старое здание пришло в негодность, вместо капитального строительства выбрали современный и более удобный вариант содержания молодняка до года – тентовый ангар.  

Недорогие и можно быстро построить. В Могилёвской области всё чаще возводят фермы с тентовым ангаром-4

Валентина Хлиманкова, заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «Полыковичи»:  
В пять-семь раз это возведение тентов в помещении дешевле, чем возведение стандартных типовых помещений. Если соблюдать технологические параметры, значит, где-то в течение четырех лет, четырех с половиной лет это здание окупится.  

Недорогие и можно быстро построить. В Могилёвской области всё чаще возводят фермы с тентовым ангаром-7

По сравнению с обычным строением новое – более технологичное. Здесь проще проводить уборку, многие процессы будут автоматизированы, а это снизит нагрузку на персонал комплекса.  

Недорогие и можно быстро построить. В Могилёвской области всё чаще возводят фермы с тентовым ангаром-10

Благодаря конструкции, в жаркую погоду здесь будет держаться комфортная температура для животных. А в зимний период — это надежная защита от холода.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Валентина Хлиманкова # Фотофакт

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