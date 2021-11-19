При чём тут вес телёнка? Рассказываем о производстве белорусского сыра. Анонс программы «Центральный регион»

Новости Беларуси. Аграрии Крупского района завершают заготовку кормов на зиму. На полях практически закончен подъем зяби и сейчас вносится органика в счет будущего урожая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Параллельно идет заготовка сенажа в специальную полимерную пленку, чтобы защитить корма от снега. Молочных буренок в районе сейчас без малого 7 тысяч голов. Они содержатся на 18 молочно-товарных фермах. В среднем по району каждая корова дает по 13-14 литров. 80 % молока сорта экстра. Немаловажную роль для повышения качества молока играет селекционная работа.

Андрей Орленко, первый заместитель председателя Крупского райисполкома:

Когда теленок вырастает, мы можем уже формировать группы коров с большей продуктивностью, с низшей продуктивностью и проводить селекционный отбор. Постепенно мы придем к тому, что на комплексе будет скапливаться более продуктивное поголовье коров, что приведет конечно к плюсу по удою молока, а также к плюсу по приплоду и к более качественным производственным показателям. Если взять для примера, то с начала года мы получили привес 666 граммов, что на 92 грамма плюс к прошлому году.