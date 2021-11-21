Минсельхозпрод: экспорт продовольствия по итогам 2021 года может превысить 6 млрд долларов

Новости Беларуси. На неделе Минсельхозпрод поделился планами на будущее. Специалисты отметили, что экспорт продовольствия по итогам 2021 года может превысить 6 миллиардов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На неделе Минсельхозпрод поделился планами на будущее. Специалисты отметили, что экспорт продовольствия по итогам 2021 года может превысить 6 миллиардов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А в 2025 году и вовсе планируем взять новую высоту и вплотную подойти к 7 миллиардам.
Нашим специалистам это кажется вполне реальным, особенно учитывая последние тенденции. А это увеличение производства молока, мяса, углубление переработки.
То есть будет расти ассортимент, в том числе товаров, которые мы поставляем в другие страны. Доля АПК в корзине нашего экспорта – 17 %. А поставки идут больше чем в сотню стран. Рост наблюдается по всем рынкам.