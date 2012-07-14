На полях Могилевской области впервые началась уборка горошка белорусской селекции

Новости Беларуси. В хозяйстве Мокрянское в Быховском районе в этом году впервые собирают урожай гороха, выращенный из отечественных семян. Елена Микулич – местный овощевод – признается, что раньше поля засеивали только заграничными сортами. Проверив в деле белорусские семена, специалист не сомневается, что они будут пользоваться большим спросом не только у отечественных аграриев. И в скором времени в белорусском салате с французским названием «Оливье» от западноевропейского и вовсе ничего не останется.

Елена Микулич, овощевод сельхозпредприятия:

Сорт удался. Наш, белорусский, хороший. Он нам дает сегодня 40 центнеров с гектара.

Семена были выращены в соседнем районе. Поэтому никаких больших транспортных расходов, и тем более в иностранной валюте, нет. На этом выигрывает и переработчик.

Сергей Грамыко, директор Быховского консервно-овощесушильного завода:

Это дает положительный эффект. В плане даже стоимости, которую мы получаем. Семена дешевле, и урожай, который мы вырастим, будет дешевле. И предприятие сможет заработать больше прибыли.

Дмитрий Игнатенко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

В позапрошлом году мы на покупку валюты для закупки семян из-за границы затратили 2 млрд 700 млн рублей. В этом году мы обеспечены своими на 25%, а по осени, по подсчетам, мы будем обеспечены своими семенами на 52%.

Еще пять лет назад в Беларуси почти не производился свой консервированный горошек. Он покупался исключительно за границей. Сегодня импортные банки с ним – это всего 12% от общего потребления в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукцию быховского завода из урожая этого года ждут в России, Казахстане, Израиле и даже в США и Канаде. Банки с горошком на предприятии долго не задерживаются.