Хлеб в белорусских магазинах немного подорожает

Новости Беларуси. С 15 июля в Беларуси на 10% повышаются цены на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщает сайт ctv.by со ссылкой на Министерство экономики. Повышение цен коснётся хлеба ржаного и ржано-пшеничного без дополнительного сырья или с дополнительным сырьем белорусского производства, батонов и хлебцов из пшеничной муки с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме не выше 14% развесом 300 граммов и более.

Постановление о подорожании хлеба и хлебобулочных изделий принято по инициативе Министерства сельского хозяйства и продовольствия с целью компенсировать подорожание сельскохозяйственного сырья, а также сократить убыточность специализированных производств.

В последний раз предельные максимальные отпускные цены на хлебобулочные изделия повышались в мае и июне на 5% ежемесячно.

С начала июня в Беларуси из продуктов более всего подорожали картофель, сахар и фрукты. Дешевле стали растительное масло – на 0,3%, мороженая рыба – на 0,6%, куриные яйца – на 0,9%, гречка – на 1%.