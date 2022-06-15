На Петербургском международном форуме белорусскую делегацию представляет Николай Снопков

Новые совместные проекты и укрепление торговых связей. Петербургский международный форум 15 июня начал работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об участии заявили порядка 70 стран, в том числе Беларусь.

Площадка традиционно объединяет деловые круги в дни, когда в городе на Неве можно наблюдать белые ночи. Так, даже природа располагает к плодотворному и без дневного лимита диалогу. Организаторы уже заявили, что юбилейный форум будет одним из самых масштабных, особенно на фоне предыдущего, когда пандемия внесла коррективы. Но в этот раз участники намерены отыграть упущенные возможности, тем более экономическая ситуация подталкивает партнеров интенсивнее развивать сотрудничество.

Беларусь представляет довольно большая делегация, возглавляет ее первый вице-премьер Николай Снопков. А всего питерский форум собирает полтысячи участников для того, чтобы обсудить здесь новые направления взаимодействия.