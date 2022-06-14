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Биткоин упал ниже 21 тысячи долларов впервые за 1,5 года

14 июня 2022 20:27
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На фоне резкого снижения цен большинства криптовалют совокупная капитализация рынка упала ниже отметки в 1 триллион долларов сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Биткоин упал ниже 21 тысячи долларов впервые за 1,5 года-1

Аналитики объясняют турбулентность на финансовых рынках падением доверия к рисковым активам на фоне ускорения инфляции в США. Биткоин упал ниже 21 тысячи долларов впервые за 1,5 года. За сутки минус 16 %. С начала года – минус 50 %.  

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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