На фоне резкого снижения цен большинства криптовалют совокупная капитализация рынка упала ниже отметки в 1 триллион долларов сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики объясняют турбулентность на финансовых рынках падением доверия к рисковым активам на фоне ускорения инфляции в США. Биткоин упал ниже 21 тысячи долларов впервые за 1,5 года. За сутки минус 16 %. С начала года – минус 50 %.