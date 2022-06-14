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Белорусский картофель фри будут поставлять в Россию. Ведутся переговоры о поставках в другие страны

14 июня 2022 20:26
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Новости Беларуси. Не только российские компании заинтересованы в поставках белорусского картофеля фри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на продукцию отечественного фаст-фуда заметно вырос после введения ограничительных мер по импорту и усложнения логистических цепочек.  

Белорусский картофель фри будут поставлять в Россию. Ведутся переговоры о поставках в другие страны-1

Зарубежные поставки прекратились. На повышенный спрос отреагировали белорусские производители. Фри стали продавать в больших объемах не только в Беларуси, но и в других дружественных странах. Таким образом, заключены контракты с тремя российскими фирмами, идут переговоры о будущих поставках с предприятиями быстрого питания Казахстана и Узбекистана.  

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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