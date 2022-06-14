Белорусский картофель фри будут поставлять в Россию. Ведутся переговоры о поставках в другие страны

Новости Беларуси. Не только российские компании заинтересованы в поставках белорусского картофеля фри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на продукцию отечественного фаст-фуда заметно вырос после введения ограничительных мер по импорту и усложнения логистических цепочек.

Зарубежные поставки прекратились. На повышенный спрос отреагировали белорусские производители. Фри стали продавать в больших объемах не только в Беларуси, но и в других дружественных странах. Таким образом, заключены контракты с тремя российскими фирмами, идут переговоры о будущих поставках с предприятиями быстрого питания Казахстана и Узбекистана.