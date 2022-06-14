На БВФБ стали чаще торговать юанем

Новости Беларуси. Объем торговли китайским юанем на белорусской валютно-фондовой биржей в мае удвоился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30 трейдеров заключили сделок на без малого полмиллиарда юаней.

У торгов китайской валютой есть хорошие перспективы, так как импортные поставки из западных стран замещаются китайскими и российскими. Биржа предоставляет возможность белорусским компаниям покупать и продавать китайский юань по рыночному курсу, что увеличивает их доходы.