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На БВФБ стали чаще торговать юанем

14 июня 2022 20:26
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Новости Беларуси. Объем торговли китайским юанем на белорусской валютно-фондовой биржей в мае удвоился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30 трейдеров заключили сделок на без малого полмиллиарда юаней.  

На БВФБ стали чаще торговать юанем-1

У торгов китайской валютой есть хорошие перспективы, так как импортные поставки из западных стран замещаются китайскими и российскими. Биржа предоставляет возможность белорусским компаниям покупать и продавать китайский юань по рыночному курсу, что увеличивает их доходы.  

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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