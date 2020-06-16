Открывается виртуальная выставка белорусских производителей

Новости Беларуси. Первая виртуальная выставка белорусских производителей открывается 16 июня. Экспозиция представит глобальной бизнес-аудитории новинки отечественной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши ведущие предприятия презентуют виртуальные стенды. Вся информация – на русском и английском языках.





К примеру, в павильоне Agro можно ознакомиться с разработками в сфере сельского хозяйства, а павильон Food продемонстрирует продукты питания и напитки.

Ожидается, что выставку посетит более 5 тысяч представителей деловых кругов и госструктур Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. В то же время к выставке проявляют интерес представители бизнеса из Китая и стран Латинской Америки.