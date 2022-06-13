90% топливных гранул – на экспорт. Как Мозырский лесхоз зарабатывает на отходах в условиях санкций?

Новости Беларуси. Лес – наше богатство, и это в буквальном смысле. Несмотря на санкции, Минлесхоз наращивает объемы производства и расширяет географию поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом насаждений в стране меньше не становится. Все больше заводов зарабатывают на том, что прежде считалось отходами производства. Логичное следствие продуманной политики. Мозырский лесхоз также делает ставку на экспорт. Так 90 % топливных гранул поставляются в азиатские страны и Россию. О безотходном производстве расскажет Анна Корольчук.

Александр Титок, директор Мозырского опытного лесхоза:

Продукция подготовлена, каждая пачка, чтобы не было перегруза в машине или в вагонах, взвешивается, маркируется и отпускается. Все, что сейчас выходит с производственных линий деревообрабатывающего цеха, уже продано. В этом месяце Мозырский лесхоз отгружает 45 вагонов пиломатериалов на экспорт – в азиатские страны и Россию.

Александр Титок:

Предприятие работает стабильно. Коллектив настроен на положительный результат. Потому что люди понимают, когда трудно, нужно больше отдачи и работы. И сегодня санкции, все в республике говорят, санкции есть санкции. Но нужно находить пути решения, то есть наращивать другие виды продукции, искать рынки сбыта. Средняя зарплата на предприятии – 1 930 рублей, и люди ее получают заслуженно. В месяц только в этом цеху производят полторы тысячи кубов древесины на экспорт и 300 тысяч для внутреннего рынка. Так как спрос на доски и дрова увеличивается, лесхоз планирует расширять мощности. Резерв нужен для выполнения заказов от населения и организаций, чтобы не перегружать линии, занятые под экспорт. Производство в лесхозе безотходное. Обрезки измельчают в щепу и вместе с опилками отправляют в цех по производству топливных гранул. К слову, самый крупный в Беларуси.

Никита Потороченко, главный инженер Мозырского опытного лесхоза:

В сутки производят 100-110 тонн топливных гранул. В год это где-то 36 тысяч тонн. 90 % всей продукции реализуется на экспорт в соседние страны. Естественно, 10 % уже используется здесь, внутри Республики Беларусь. Если сравнить с моментом начала производства, это октябрь 2020 года, и посмотреть на сегодняшний день, объем реализации на внутренний рынок возрос где-то в 30 раз.

Прогнозируют, что спрос на пеллеты на внутреннем рынке вырастет – все больше предприятий модернизируют свои котельные под этот экологичный вид топлива. При производстве гранул не используются химикаты и клей, щепа и опилки прессуются под давлением, иногда к ним добавляют крахмал. Заготовка древесины в Беларуси напрямую связана с лесовосстановлением. Как бы ни росли объемы производства, деревьев меньше не становится. Под новый лес вводят в эксплуатацию неиспользуемые земли – засаживают бывшие сельхозугодья и пересохшие поймы рек.

Анна Корольчук, корреспондент:

Главная задача лесхозов не только сохранить зеленое богатство страны, но и приумножить его. Каждый год в районе высаживается как минимум столько же деревьев, сколько было вырублено за прошлый сезон. Сейчас в питомнике хозяйства подрастает сеянцев на 2 тысячи гектаров посадки.