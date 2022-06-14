Новости экономики за 14.06.2022

Новости Беларуси. Белорусская техника на Приморской земле – кто займется продвижением флагманов отечественного машиностроения на российском рынке? Оборот китайским юанем на белорусской валютно-фондовой бирже растет, а мировой рынок криптовалют практически уходит в крутое пике. Взлетели рейтинги картофеля фри белорусского производства. Об этом расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ПРИМОРЬЕ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ЦЕНТР ПО ДЕМОНСТРАЦИИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ИЗ БЕЛАРУСИ Единый центр по демонстрации, продаже и обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники планируют создать в Приморье уже в 2023 году. На новой площадке будет представлен практически весь сегмент промышленности нашей страны. Белорусская техника имеет давнюю историю на приморской земле. Долгие годы она исправно работает в сельском, лесном, коммунальном хозяйствах. Создание нового центра упростит и удешевит дистрибуцию и обслуживание техники белорусского производства.

ЦЕНЫ НА АВИАТОПЛИВО НА МАКСИМАЛЬНОМ УРОВНЕ Цены на авиатопливо находятся на максимальных уровнях на фоне роста цен на нефть до порядка 120 долларов за баррель. Дополнительное ценовое давление оказывает сезонное увеличение числа авиаперелетов. Стоимость топлива составляет значительную долю в себестоимости билета. С учетом удлинения ряда маршрутов в 2022 году снижение уровня компенсации при дальнейшем росте цены может крайне негативно сказаться на финансовых результатах перевозчиков.