На БелАЗе провели день открытых дверей и наградили лучших сотрудников предприятия

Год еще не закончен, а в цифрах предприятие уже вышло на прошлогодний уровень. Ну а сегодня, накануне профессионального праздника машиностроителей, в Жодино наградили своих лучших сотрудников, людей, которые работают на предприятии «Белаз» не один десяток лет. А также устроили день открытых дверей, пригласив всех желающих на экскурсию по цехам автогиганта. По этому случаю даже работу на заводе на время остановили.