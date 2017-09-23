На БелАЗе провели день открытых дверей и наградили лучших сотрудников предприятия

Новости Беларуси. Экспорт БелАза – крупнейшего в мире производителя карьерной техники – вырос практически в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экспорт БелАза – крупнейшего в мире производителя карьерной техники – вырос практически в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Год еще не закончен, а в цифрах предприятие уже вышло на прошлогодний уровень. Ну а сегодня, накануне профессионального праздника машиностроителей, в Жодино наградили своих лучших сотрудников, людей, которые работают на предприятии «Белаз» не один десяток лет. А также устроили день открытых дверей, пригласив всех желающих на экскурсию по цехам автогиганта. По этому случаю даже работу на заводе на время остановили.
Пётр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:
Результаты работы отразились на заработной плате наших работников. Уже в августе зарплата составляла 1400 рублей, и подписан приказ о повышении заработной платы с 1 октября. Рост составляет 15%. Мы с уверенностью можем сказать, что зарплата на БелАЗе с октября месяца будет в пределах 1500-1550 белорусских рублей.
А уже вечером в центре города назовут имена победителей заводского конкурса «Человек года-2017». Праздничные мероприятия – это лишь репетиция масштабного шоу, которое в следующем году развернется в Жодино. Напомню, что «БелАЗ» отметит 70-летие.