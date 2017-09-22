460 белорусских тракторов отправят в Азербайджан до конца 2017 года

Новости Беларуси. Белорусские тракторы отправляются в Азербайджан. До конца 2017 года туда дополнительно поставят 460 сельскохозяйственных машин. К слову, за 9 месяцев в эту страну уже доставили более 1000 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Азербайджане действует совместное сборочное предприятие на базе местного автомобильного завода в Гяндже. Тракторы используются не только на внутреннем рынке, но и продаются третьим странам. Так, в ближайшее время первые поставки в Турцию.