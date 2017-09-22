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Как снизить тарифы на воду, сэкономить на тепле и утилизировать бытовые отходы – о чем говорили с премьер-министром Беларуси 22 сентября

22 сентября 2017 19:31
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Новости Беларуси. Как снизить тарифы на воду, сэкономить на тепле и утилизировать бытовые отходы? Основные вопросы жилищно-коммунального хозяйства обсудили 22 сентября во время рабочей поездки по Минску премьера-министра Андрея Кобякова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча затянулась. Вопросов в ЖКХ пока достаточно. К примеру, на мини-ТЭЦ разговор зашел о том, как снизить затраты на теплоснабжение. Объект недавно модернизировали. В результате используют не газ, а местные виды топлива – в основном, щепу и дрова. Это уже помогло урезать расходы на электричество – наиболее затратную часть в структуре теплоэнергетических ресурсов.

А самая жаркая дискуссия состоялась по вопросам водоснабжения. Сейчас в Минске потери воды составляют 23%. В основе этой цифры – утечки внутри жилых домов.

Как снизить тарифы на воду, сэкономить на тепле и утилизировать бытовые отходы – о чем говорили с премьер-министром Беларуси 22 сентября-1

Олег Аврутин, директор Минскводоканала:
Сегодня есть самый современный комплекс, который позволяет под закрытыми коммуникациями, под землей искать скрытые утечки.

Сегодня мы обследуем 500 км в год. Уже на 550 в этом году должны выйти.

От 10 до 15%  – это потери внутри домов. Это текущие стояки, текущие магистрали. Это показания, которые жители не заявляют своевременно. Самая главная задача – правильно и до конца четко построить учет воды у потребителей, в том числе с использованием современных приборов с дистанционным съемом.

Справиться с проблемой помогут умные счетчики. Приборы с дистанционным управлением скоро могут появиться в наших домах. Они будут автоматически подавать показания расхода воды. Сейчас это на совести потребителей.

На встрече обсуждали и как – в прямом смысле – не погрязнуть в еще одной насущной проблеме. На новом заводе по переработке мусора будут утилизировать 100 тысяч тонн бытовых отходов в год. Такое предприятие Минску необходимо как воздух. Сейчас завод работает в тестовом режиме. Его запуск планируется на начало ноября.

# Экономика # Энергосбережение в Беларуси # Фотофакт # Олег Аврутин

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