Как снизить тарифы на воду, сэкономить на тепле и утилизировать бытовые отходы – о чем говорили с премьер-министром Беларуси 22 сентября
Новости Беларуси. Как снизить тарифы на воду, сэкономить на тепле и утилизировать бытовые отходы? Основные вопросы жилищно-коммунального хозяйства обсудили 22 сентября во время рабочей поездки по Минску премьера-министра Андрея Кобякова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча затянулась. Вопросов в ЖКХ пока достаточно. К примеру, на мини-ТЭЦ разговор зашел о том, как снизить затраты на теплоснабжение. Объект недавно модернизировали. В результате используют не газ, а местные виды топлива – в основном, щепу и дрова. Это уже помогло урезать расходы на электричество – наиболее затратную часть в структуре теплоэнергетических ресурсов.
А самая жаркая дискуссия состоялась по вопросам водоснабжения. Сейчас в Минске потери воды составляют 23%. В основе этой цифры – утечки внутри жилых домов.
Олег Аврутин, директор Минскводоканала:
Сегодня есть самый современный комплекс, который позволяет под закрытыми коммуникациями, под землей искать скрытые утечки.
Сегодня мы обследуем 500 км в год. Уже на 550 в этом году должны выйти.
От 10 до 15% – это потери внутри домов. Это текущие стояки, текущие магистрали. Это показания, которые жители не заявляют своевременно. Самая главная задача – правильно и до конца четко построить учет воды у потребителей, в том числе с использованием современных приборов с дистанционным съемом.
Справиться с проблемой помогут умные счетчики. Приборы с дистанционным управлением скоро могут появиться в наших домах. Они будут автоматически подавать показания расхода воды. Сейчас это на совести потребителей.
На встрече обсуждали и как – в прямом смысле – не погрязнуть в еще одной насущной проблеме. На новом заводе по переработке мусора будут утилизировать 100 тысяч тонн бытовых отходов в год. Такое предприятие Минску необходимо как воздух. Сейчас завод работает в тестовом режиме. Его запуск планируется на начало ноября.