Как снизить тарифы на воду, сэкономить на тепле и утилизировать бытовые отходы – о чем говорили с премьер-министром Беларуси 22 сентября

Новости Беларуси. Как снизить тарифы на воду, сэкономить на тепле и утилизировать бытовые отходы? Основные вопросы жилищно-коммунального хозяйства обсудили 22 сентября во время рабочей поездки по Минску премьера-министра Андрея Кобякова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча затянулась. Вопросов в ЖКХ пока достаточно. К примеру, на мини-ТЭЦ разговор зашел о том, как снизить затраты на теплоснабжение. Объект недавно модернизировали. В результате используют не газ, а местные виды топлива – в основном, щепу и дрова. Это уже помогло урезать расходы на электричество – наиболее затратную часть в структуре теплоэнергетических ресурсов.

А самая жаркая дискуссия состоялась по вопросам водоснабжения. Сейчас в Минске потери воды составляют 23%. В основе этой цифры – утечки внутри жилых домов.