«Важно смотреть на свою страну не только собственными глазами, но и глазами других»: экс-президент Исландии о чистой энергетике, туризме, футболе и экономическом успехе своей страны

Вы – президент-рекордсмен в Исландии: 5 раз вы побеждали на выборах, 20 лет занимали пост главы государства. Скажите, это ваши личные качества сыграли роль или просто народ Исландии не любит частых перемен?

Олавур Рагнар Гримссон, президент Республики Исландия (1996-2016 гг.):

Я не обсуждаю мой президентский срок. Это принцип. Еще одно правило: после того, как я перестал исполнять обязанности президента, не встречаюсь с журналистами, и это интервью – одно из очень немногих, на которое я согласился.

Я могу говорить на разные темы, кроме моей политической карьеры. Просто еще не пришло время ее обсуждать.

Давайте начнем с Арктики. Вам тема Арктики близка, вы этим занимаетесь. А нам, живя в Беларуси, стоит ли волноваться о будущем Арктики?

Олавур Рагнар Гримссон:

Регион, который по-исландски называется Северным краем, а на иностранных языках именуется Арктикой – это обширная часть мира, по величине сравнимая с Африкой, охватывает 7 часовых поясов. Это колыбель погоды и климата всего земного шара.

Таяние льдов в Арктике идет в 2-3 раза быстрее, чем в других местах, и является причиной возникновения сильных бурь в Европе, Азии, Африке и Америке. А еще это огромная кладовая природных богатств, энергии, металлов, морских и иных ресурсов для стран, имеющих вес в XXI веке. Поэтому Китай, Япония, Франция, Германия, Великобритания и Россия тоже участвуют в арктическом сотрудничестве.

Полезные ископаемые – это, конечно, важная тема для многих стран, но ведь Исландия развивает альтернативные источники энергии, и тепло в домах, и всё остальное – не за счет сжигания мазута или за счет использования нефти и газа, а за счет природных источников – солнце, гейзеры, вулканы. Вот в этом смысле вы считаете, что альтернативная энергетика – это будущее? Стоит ее развивать, чтобы отказаться от добычи нефти, газа?

Олавур Рагнар Гримссон:

Полвека назад, когда я был 20-летним парнем, 80% энергии в Исландии получали из привозных нефти и угля. В течение одной человеческой жизни страна избавилась от чужой зависимости от импортируемых энергоносителей. Мы изменили нашу энергосистему. Сегодня она на 100% построена на чистой гидро- и геотермальной энергии. Это является одной из причин высокого уровня жизни в Исландии. Чистая энергия привлекает иностранные предприятия: заводы по производству алюминия, хранилища информации – так называемые дата-центры. А жители страны по очень низким ценам получают тепло для обогрева домов и электричество.

Я участвую во многих областях международного сотрудничества: с Китаем, странами Ближнего Востока и другими государствами. Одна из главных общих идей в ближайшие 40-50 лет – перейти на возобновляемые источники энергии. Это разумно с экономической точки зрения. Например, Исландия может предложить иностранным компаниям фиксированную цену на электроэнергию на 20 лет. Больше нигде в мире невозможно заключить договор с фиксированной ценой на столь долгий срок. Производство чистой энергии не зависит от колебаний на нефтяных рынках.

А что делать странам – таким, как Беларусь, у которых нет, как у вас, горячих источников, нет вулканов, недостаточная солнечная активность (хотя у вас тоже ее немного), ветра практически нет?

Олавур Рагнар Гримссон:

Все мы видели картинки в школьных учебниках, на которых земля показана в разрезе, и видно, что земная кора – всего лишь тонкий поверхностный слой, а под ним – огонь, горящий в недрах. И этот огонь – под всеми странами: под Исландией, под Беларусью, под Россией. Проблема лишь в том, насколько глубоко бурить скважину, как вы собираетесь использовать эту энергию?

Одна из важнейших задач XXI века – это обогрев в холодных широтах и охлаждение в жарких странах, городах. Для этого можно использовать низкотемпературные геотермальные зоны, где температура – лишь 30-40 градусов. Именно это сейчас делает Китай: закрывает станции, работающие на угле, и заменяет их новыми с использованием этих 30-40 градусов из земных недр.

Если же вы собираетесь производить электроэнергию, нужна температура 100 градусов. Для этого нужно пробурить более глубокую скважину.

Чтобы подтвердить, насколько это актуально, приведу пример. Объединенные Арабские Эмираты 40% используемой энергии направляют на охлаждение домов. Такая же потребность в Саудовской Аравии. И если в течение ближайших 30 лет страна не перейдет на использование чистой энергии – геотермальной, солнечной, иной – то во второй половине века крупнейшие в мире нефтедобытчики будут вынуждены импортировать энергию. Технический прогресс в последние 10-20 лет столь велик, что в настоящее время энергия, произведенная за счет геотермальных, солнечных и ветровых ресурсов, дешевле нефти. Если бы 60 лет назад, когда мы начинали отапливать дома при помощи возобновляемых источников, кто-нибудь сказал, что иностранные предприятия по производству алюминия будут покупать такую энергию, никто бы не поверил.

Если бы вы были здесь 60 лет назад и кто-нибудь сказал: «Мы можем выращивать помидоры, огурцы при помощи геотермальной энергии в теплицах и таким образом экономить на импорте овощей и изменить рацион питания исландцев и процесс производства продуктов питания в стране – этому никто бы не поверил!

Если бы сказали 60 лет назад, что мы построим известную на весь мир туристическую достопримечательность – Голубую лагуну – привлекающую ежегодно миллионы туристов, каждый из которых платит 40 евро за купание в воде, использованной в работе геотермальных станций – и этому никто бы не поверил. Это и многое другое создано, благодаря переходу от нефтяной экономики к экономике чистой энергии.

Вот вы противоречите немножко себе. Вы говорите о чистой энергии, с другой стороны, восхищаетесь тем, что алюминиевые заводы строят в Исландии. Ведь алюминиевые заводы – это грязное производство.

Олавур Рагнар Гримссон:

Это как посмотреть. Алюминий – необходимая составляющая современных жизненных стандартов. Если вы, к примеру, хотите ездить на электромобиле, чтобы снизить уровень загрязнения в городах, для их изготовления все равно нужен алюминий. Многие элементы современных коммуникаций и современного образа жизни тоже основаны на использовании алюминия. Другое дело, как этот алюминий получают. Производство алюминия на 100%-но чистой энергии загрязняет окружающую среду гораздо меньше, чем при сжигании угля и нефти. Чистая энергия привлекает современнейшие компании.

Развитие в XXI веке основано на том, что мы постоянно собираем все больше и больше информации. Ее нужно надежно сохранять. Мы пользуемся интернетом с помощью наших компьютеров и телефонов, и создаются огромные базы данных. И каждый год объем информации в мире возрастает в несколько раз. Каким образом вы собираетесь хранить всю эту информацию? В особенности, молодое поколение во всем мире спрашивает: «Каким образом, с использованием какой энергии хранится информация?».

Можно привести в качестве примера компанию Microsoft, которая хотела построить крупный центр хранения данных в Европе, и выбрала Данию. Почему? Потому что Дания богата ветровой энергией и связана хорошими коммуникациями с Норвегией, откуда также поступает чистая энергия. Так что компания Microsoft могла сказать всем своим пользователям: эти данные хранятся исключительно с использованием чистой энергии. И стратегия таких компаний, как Google, Microsoft, Apple, представляющих основу мировой информационной экономики, состоит в том, чтобы располагать свою деятельность в регионах, где есть доступ к чистой энергии.

Вы – сторонник новых технологий. Вы сами активно пользуетесь компьютером, планшетом, мобильным телефоном?

Олавур Рагнар Гримссон:

Я вижу у вас в руках IPad. После того, как я сложил с себя президентские полномочия, мне часто задают вопрос: «Где находится ваш офис?». По старинке люди думают: если вы собираетесь активно работать и иметь влияние, то вам необходимо офисное помещение. Ответ таков: у меня нет офиса, у меня просто есть планшетный компьютер, который везде со мной. Позавчера я был в Сантьяго, в Чили, потом еду в Россию, Казахстан, Швецию, и мой офис всегда при мне. Он обслуживает мои связи со всем миром, где бы я не находился. Конечно, в Исландии у меня есть команда, работающая над различными проектами. Но с ней я контактирую при помощи маленького устройства – оно лежит в портфеле за моей спиной.

Компьютер был важным инструментом и в то время, когда я исполнял обязанности президента. Планшет и смартфон обеспечивают доступ к информации. Этой инфраструктуры достаточно, чтобы быть влиятельным в своей собственной стране и во всем мире.

Ваш телевизионный канал прислал в Исландию группу людей с телекамерами, чтобы сделать программу. В то же время смартфон или компьютер дает возможность кому угодно, любому человеку быть средством массовой информации. 20 лет назад это было невозможно. А сегодня – реально! После того, как мы закончим беседу, за одну минуту я смогу отправить сообщение по всему миру – так же, как и вы, представляющие большой канал. Важно понимать, насколько изменились возможности быть влиятельным и преобразовывать общество и весь мир. И это одна из причин развития Исландии после финансового кризиса, после всевозможных потрясений.

Информационные технологии создали для исландских предприятий, для отдельных людей, для молодежи возможность обрести вес совершенно новым образом.

Беларусь тоже пытается развиваться в соответствии с современными тенденциями. Программу Viber придумали и разработали белорусские программисты. У нас есть несколько программ, которые купил Facebook, Microsoft. Компания Uber приезжала в Беларусь для того, чтобы развивать какие-то новые проекты. В Беларуси есть Силиконовая долина, и у нас очень много хороших программистов, хорошее образование. Вот здесь с Исландией мы, наверное, могли бы найти точки соприкосновения

Олавур Рагнар Гримссон:

Развитие информационных технологий в последние годы способствует созданию всё новых и новых программ, приложений и возможностей. И это может происходить где угодно.

Исландия – маленькая страна, мы – маленький народ. Но у нас есть несколько крупнейших в мире предприятий, своих сфер деятельности. Все они когда-то начинали всего с 2-3 человек. Поэтому у Беларуси и Исландии или таких стран, как Дания, Норвегия, никогда ранее не было столь больших возможностей добиться успеха при относительно небольших расходах.

Если мы будем использовать наши творческие силы, мысль – это главный источник энергии, которым мы обладаем. Нужно только дать возможность молодежи для создания новых предприятий. Как раз таки по этой причине я назначил встречу здесь, в университете. Этого здания не было еще 10 лет назад. Университет был образован, чтобы побуждать молодежь к созданию новых продуктов, новых товаров, новых связей, нового мира. У меня давно сложилось мнение, что университеты, работающие в духе XXI века, а не так, как в старые времена, это мощнейшие генераторы для создания хорошего будущего. И я полагаю, что один из аспектов, который Беларуси интересен в Исландии, каким образом столь малочисленный народ, затерянный в Атлантическом океане, со сложными коммуникациями с внешним миром (поскольку поехать из Исландии в другие страны гораздо сложнее, чем из Беларуси), за 30-40 лет вышел в первые ряды во многих сферах? Кроме чистой энергии секрет в том, что отдельным людям, группам молодежи дается возможность использовать свои возможности для создания новых продуктов, которые в относительно короткое время могут получить распространение во всем мире.

Еще один секрет под названием туризм. 20 лет назад в Исландию приезжало 200 тысяч гостевых. Сегодня – около 2 миллионов. Из этого следует сделать вывод: в каждой стране есть источники новых впечатлений для людей из других стран. Отличный пример – упомянутая уже Голубая лагуна. Пример, в сущности смешной, поскольку туристы платят немалые деньги, чтобы искупаться в простой воде, оставшейся от работы электростанции. Скажи об этом 20 лет назад – подняли бы на смех. Поэтому и Беларусь, и любая другая страна способна создавать новые возможности для возникновения рабочих мест, для привлечения людей и развития уровня жизни. Важно смотреть на свою страну не только собственными глазами, но и глазами других. То, что нам кажется обычным, туристов может удивлять.

Возможно, вы знаете, что исландцы верят в так называемый скрытый народ и в эльфов, живущих в скалах и горах. Не знаю, есть ли они на самом деле или нет, но это отличная сказка и история. У нас есть предприятия туробслуживания, которые берут с туристов деньги за то, чтобы прогуляться с ними и показать, что здесь, в скале, живет эльф, а вот здесь – женщина из числа скрытого народа и так далее. И все чрезвычайно довольны. Люди могут сказать, что это просто выдумки, но, тем не менее, это часть исландской культуры. И вы можете объехать страну и увидеть множество примеров туристической экономики, которая была создана в Исландии исключительно на основе полета мысли.

Вы очень любите свою страну – Исландию – и говорите о ней, как патриот. Вот один из примеров, который вы назвали, заставляет меня задуматься. Когда вы говорите о чистой энергетике, если бы я не знал, кто вы, я подумал бы, что вы – не исландец. Знаете, почему? Исландцы бояться камень передвинуть, чтобы не обидеть эльфов. А вы говорите, что нужно бурить землю, бурить скважину. А что эльфы скажут на это?

Олавур Рагнар Гримссон:

Дело в том, что эльфы живут не везде – они живут лишь в отдельных скалах. Так что вполне можно найти места, где можно бурить. Если жители какого-то поселка говорят, что нельзя прокладывать дорогу через этот холм, поскольку там живут эльфы, то можно ведь проложить дорогу и в обход этого холма. Однако вы совершенно правы. Я много лет занимаюсь международными связями и представляю себе, как Исландия выглядит с точки зрения других стран.

Когда вы говорили об эльфах, я подумал: а футболистам вашим тоже эльфы помогают? Как удалось Исландии, маленькой стране такие блистательные спортивные победы одерживать?

Олавур Рагнар Гримссон:

Успех национальной сборной объясняется просто: 20 лет назад мы стали создавать условия для вовлечения в футбол детей: не только в Рейкьявике – в любом маленьком городке или поселке существует возможность для тренировок детей, начиная с 5-6 лет. А во-вторых, большую часть средств, которую исландская футбольная ассоциация получала за счет международных договоров, мы стали направлять не в Лигу чемпионов, а на строительство маленьких футбольных полей в отдельных кварталах, поселках и на заработную плату тренеров, то есть на создание базы. Так что национальную сборную, игравшую во Франции, можно считать первым поколением исландских футболистов, выросших в этой системе. Исландский футбол отличается от английского, а ведь мы выиграли у Англии, как вы знаете. В Англии футбол вокруг денег вертится, а в Исландии футбол – это люди.

Ваш опыт, безусловно, будет нам полезен. И мы, конечно, тоже хотели бы знать секреты, поскольку в Беларуси большое внимание уделяется спорту. Но кое-что мы пытаемся уже по примеру Исландии сделать. Например, в Беларуси с недавнего времени можно в течение 5 дней приехать в Беларусь как туристу, прилететь на самолете, и для этого не нужна виза. Поэтому если вы не только в Россию, но и в Беларусь когда-нибудь захотите прилететь, вы можете просто купить авиабилет и посмотреть нашу прекрасную страну, которая, поверьте, тоже очень интересна.

Олавур Рагнар Гримссон:

Благодарю вас! Очень может быть, что так я и сделаю.

Пока вы этого не сделали, мы хотим вам небольшой белорусский сувенир подарить. Один из них – это кукла-оберег. Это не эльф, а белорусская кукла-оберег. К ней можно пришить исландскую пуговичку и загадать какое-то желание.

Олавур Рагнар Гримссон:

Благодарю вас! К сожалению, я не могу отдарить эльфийскую женщину, но вы можете посетить какую-нибудь скалу, где она живет. Благодарю вас!

Спасибо!